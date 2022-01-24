طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط التسجيل للحصول على المعاش

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، واحدًا من برامج الدعم الموجودة بالمملكة العربية السعودية هو الضمان الاجتماعي، ويتساءل عدد كبير من السعوديين الراغبين في الحصول على المعاش عن كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 وشروط الحصول عليه، والجدير بالذكر أنه تم التعديل على معاش الضمان الجديد وتم تطويره، بحيث يُقدم لعدد كبير من الفئات وتكون بالفعل مستحقة عن غيرها من باقي الأشخاص، وقد أعلنت المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن هذا الضمان، وقد وضحت الوزارة بيوم 19 يناير 2021 الماضي عن قبول أكثر من 72 أسرة سعودية فقيرة في الضمان بسبب انطباق الشروط عليهم، وللعلم أن الضمان وفقًا لما حددته الوزارة يتم صرف مع بداية كل شهر هجري، وفي مقالنا اليوم عبر موقعنا الإخباري ثقفني سوف نذكر لكم بالتفصيل كيفية التسجيل على الضمان وشروط الحصول عليها، فتابعوا معنا.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن ضرورة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وذلك من أجل الحصول على الضمان، ويمكن التسجيل للحصول على الدعم وفقًا للخطوات التالية:

في البداية يجب زيارة رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

يختار المواطن الخدمات الإلكترونية، ثم ينقر على إنشاء حساب جددي.

يقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة به، ثم يوافق على شروط وأحكام الضمان ويقر عليها.

يقوم برفع البيانات المطلوبة.

ينقر بالنهاية على أيقونة إرسال، وبهذا قد يكون سجل طلب للحصول على الدعم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وضحنا لكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، ويجب أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية حتى يتم قبولهم، وبعض هذه الشروط كالتالي: