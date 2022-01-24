عاجل- كورونا يتوحش عالميا.. حصيلة إصابات قياسية خلال 24 ساعة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - فى تايلاند، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 7 آلاف و139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 2 مليون و384 ألفا و639 إصابة، بالإضافة لتسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الوفاة فى البلاد إلى 22 ألفا و45 وفاة.

وفى بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 2847 حالة إصابة جديدة بكوفيد و28 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 880 ألفا و228 حالة، بإجمالى وفيات بلغ 32 ألفا و664 حالة حتى الآن.

وفى أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 ألفا و915 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و870 ألفا و370 والوفيات إلى 99 ألفا و282 حالة.

وفى قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 426 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 195 ألفا و820 حالة إصابة، كما سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالى حصيلة الوفيات إلى 2851 وفاة.

وفيات كورونا

وفى أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1296 حالة إصابة ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 215 ألفا و63 حالة، بإجمالى وفيات 1542.

وفى منغوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 2088 وفاة، كما ارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 429 ألفا و677 حالة إصابة.

وفى كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و340 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و157 ألفا و681 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 5532 حالة تعافي، ما يرفع إجمالى المتعافين إلى 993 الفا و940 حالة.

وفى كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 7 آلاف و513 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 741 ألفا و413 إصابة، كما تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 6 آلاف و565 وفاة.

وفى الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 18 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى الصين منذ بداية الوباء إلى 105 آلاف و660 إصابة.

وفى جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7947 إصابات جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و59 ألفا و392 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و732 حالة.

كورونا فى أرمينيا

وفى أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل حالات وفاة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 352 ألفا و399 حالة وتستقر الوفيات عند 8028 حالة.

وفى ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3214 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد ارتفع إلى 2 مليون و836 ألفا و159 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وفى تايوان، أعلن مركز قيادة إدارة أزمة فيروس كورونا، تسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 36 حالة واردة من الخارج، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 18 ألفا و376 إصابة، ولم يتم تسجيل أى حالات وفاة، ليستقر العدد الإجمالى للوفيات عند 851 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 15 ألفا و625 حالة، وفقا لتلفزيون نيوزيلندا.

وفى باكستان، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و195 إصابة جديدة و8 وفيات، وبذلك ارتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و374 ألفا و800، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 29 ألفا و105 وفيات.

إصابات كورونا

وفى التشيك، سجلت وزارة الصحة 12 ألفا و889 إصابة و4 حالات وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى مليونين و763 ألفا و800 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 37 ألفا و50 حالة وفاة.

وفى بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و381 إصابة جديدة و22 حالة وفاة. وبأحدث حصيلة يصل إجمالى حالات الإصابة بالمرض فى بوليفيا إلى 813 ألفا و609 حالات، وتبلغ الوفيات 20 ألفا و630 حالة.

وسجلت المجر 39 ألفا و928 إصابة ووفاة 122 شخصا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و441 ألفا و385 مصابا والوفيات إلى 40 ألفا و944 حالة.

أما فى ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و637 إصابة جديدة وحالتى وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالى حالات الإصابة الحالية فى البلاد إلى 612 ألفا و500 حالة إصابة، فيما بلغ تراكمى الوفيات 7 آلاف و762 وفاة.

وفى إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و40 إصابة جديدة و3 وفيات، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 296 ألفا و466 حالة والوفيات إلى 2008.