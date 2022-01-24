السعودية: على مجلس الأمن وضع حد لسلوك ميليشيا الحوثى العدوانى

جدة - نرمين السيد - أعربت السعودية عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميليشيات الحوثى لهجماتها المتكررة على أبو ظبى وجنوب المملكة، مطالبة مجلس الأمن بوضع حد لسلوك الميليشيا العدوانى.





قالت السلطات السعودية، إن ميليشيا الحوثى عاثت فى اليمن فسادا وقتلت أبناء الشعب اليمنى، كما تشن هجماتها على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية. وشددت السلطات السعودية على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولى تجاه هجمات الحوثى المتكررة، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية. يشار إلى أن التحالف العربى بقيادة السعودية، كان قد أعلن مساء أمس الأحد، وقوع إصابتين لمقيمين بأحد المسارحة بعد سقوط صاروخ باليستى أطلقته ميليشيات الحوثى على جازان السعودية.

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