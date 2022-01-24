ألمانيا: موظفو سفارتنا لدى أوكرانيا لن يغادروا كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخارجية - فى بيان صحفى اليوم الإثنين، أنه بسبب التوترات المتزايدة فى أزمة أوكرانيا، تريد الولايات المتحدة تقليص عدد موظفى سفارتها فى كييف، كما أن بريطانيا تسير على هذا النحو.. موضحة أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، لا تخطط لأى سحب للموظفين الألمان فى الوقت الحالي.

وقالت وزيرة الخارجية: إن سلامة الموظفين لها أولوية قصوى، ومع ذلك، لا ينبغى أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن الوضع فى أوكرانيا، والذى سيكون له آثار سلبية على الاستثمارات، وأنه يتم تقييم الوضع باستمرار.

وفى السياق نفسه، ذكر تقرير للتلفزيون الألمانى، أن الاتحاد الأوروبى لا يريد سحب الدبلوماسيين من أوكرانيا فى الوقت الحالي، مشيرا إلى تصريح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى قال فيه: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى التهويل، طالما أن المفاوضات مع روسيا لا تزال جارية، لا أعتقد أنه من الضرورى مغادرة أوكرانيا"، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن تقييم الوضع يمكن أن يتغير.