أرامكو توقع 50 اتفاقية خلال «برنامج اكتفاء»

جدة - نرمين السيد - وقعت شركة "أرامكو" السعودية 50 اتفاقية جديدة، على هامش المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، الذى افتتحه صباح اليوم الإثنين، الأمير سعود بن نايف، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.





من جانبه، قال رئيس شركة أرامكو السعودية، إن برنامج اكتفاء يعد قيمة إضافية للمجتمع المحلى فى شكل فرص وظيفية وخيارات تدريب للسعوديين، إذ ازداد توظيف السعوديين المرتبط ببرنامج اكتفاء بنسبة 50%، مما يعنى أن واحدًا من كل 4 أشخاص يعملون فى سلسلة التوريد فى أرامكو أصبح سعوديًا، كما زادت نسبة النساء العاملات فى سلسلة التوريد لدينا بأكثر من الضعف. ويهدف برنامج "اكتفاء" إلى تحفيز بناء القيمة المحلية، وتعظيم النمو الاقتصادى طويل الأجل، والتنويع، وبناء سلسلة إمداد عالمية المستوى، تسهيل تطوير قطاع طاقة متنوعٍ ومستدام وتنافسى على الصعيدين المحلى والعالمى فى وقت تأثرت فيه سلاسل التوريد عالميًا بسبب جائحة كورونا.

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