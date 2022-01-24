العراق.. مقتل 4 جنود فى انفجار بكركوك

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ "السومرية نيوز"، قال مصدر أمنى إن "عبوة ناسفة من مخلفات داعش الارهابى استهدفت دورية للجيش / الفرقة الثامنة، أثناء تنفيذها واجب استطلاع فى منطقة وادى الشاى بمحافظة كركوك". وأضاف، إن "الانفجار أسفر عن استشهاد 4 جنود".

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