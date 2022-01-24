«غير مرحب بها».. أيرلندا ترفض تدريبات البحرية الروسية قرب حدودها

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأيرلندى، سيمون كوفينى، اليوم الإثنين، رفض بلاده للتدريبات البحرية التى تجريها روسيا فى المياه الدولية قرب أيرلندا، قائلاً: "ببساطة غير مرحب بها وغير مطلوبة الآن".





وحسبما نقلت وسائل إعلام رسمية، قال كوفينى إن موسكو أبلغت أيرلندا بأن البحرية الروسية تعتزم إجراء التدريبات على مسافة 240 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبى الغربى لأيرلندا، مضيفًا: "أوضحت للسفير الروسى فى أيرلندا أن ذلك غير مرحب به". واعتبر كوفينى أن "هذا ليس وقت لزيادة النشاط العسكرى والتوتر فى سياق ما يحدث مع أوكرانيا وفيها". وتسود حالة من القلق الدولى إزاء احتمالات غزو روسى لأوكرانيا فى ظل تصاعد التوترات بين موسكو ودول حلف شمال الأطلسى "الناتو".

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