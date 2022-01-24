جدة - نرمين السيد - أعلن حلف شمال الأطلسى "ناتو"، اليوم الإثنين، استعداد دوله بتجهيز قوات احتياطية فى حالة تأهب، مؤكدًا إرسالهم سفنا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها فى أوروبا الشرقية ضد الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، حسبما ذكرت "فرانس برس".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتياطى وطائرات وسفن.. قوات الناتو إلى شرق أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.