«خطأ فادح».. وزير خارجية لوكسمبورج ينتقد تسليح أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لمحطة "دويتشلاند فونك" الألمانية الإذاعية، اليوم الإثنين، قال أسلبرون: "أعتقد أن من الخطأ حقا أن نوضح للناس أن هذا التفوق العسكرى لروسيا على أوكرانيا، يمكن موازنته الآن بالأسلحة، أعتقد أن هذا لن ينجح".
وأوضح وزير خارجية لوكسمبورج، أن الغالبية العظمى فى حلف شمال الأطلسى تريد تجنب الحرب، وبالتالى لا يجب الخوض فى "منطق الحرب".
وأكد أسلبرون أن الوسائل الدبلوماسية هو الطريق السليم "للتوضيح مرة أخرى أن غزو روسيا لأوكرانيا لن يكون مقبولاً"، مضيفا فى الوقت ذاته أن التدخل فى أوكرانيا لن يكون انتصارًا لروسيا.
وقال: "سنعود حينها سنوات إلى الوراء فى العالم فيما يتعلق بالدبلوماسية الدولية، لا أحد فى الاتحاد الأوروبى يراهن على المنطق العسكرى، علينا أن نبقى الطريق خاليا للدبلوماسية".
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