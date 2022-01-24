روسيا: الناتو يتهمنا بنوايا عدوانية وهمية ضد أوكرانيا لتبرير أنشطته

جدة - نرمين السيد - جدد نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، رفض بلاده للغة التهديدات والضغوطات العسكرية التى يمارسها الناتو، وقال إن "حلف الناتو ينسب لنا نوايا عدوانية وهمية بحق أوكرانيا من أجل تبرير أنشطته المكثفة على أطراف الحلف الشرقية بالقرب من حدودنا".





وذكر جروشكو- فى تصريح أوردته وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، اليوم الإثنين، تعليقا على قرار حلف الناتو بإرسال قوات إضافية إلى حدود دول الحلف مع أوكرانيا- أن هذا القرار جاء دليلا جديدا على تعود الحلف على استخدام لغة التهديدات والضغوطات العسكرية، وهذا أمر غير جديد. وتابع جروشكو: أنه بإمكان الحلف أن يساهم فى تحسين الوضع حول أوكرانيا إذا دعا سلطاتها إلى تطبيق "اتفاقات مينسك" حول تسوية النزاع فى منطقة دونباس بالكامل وبدون إبطاء وأعاد النظر فى برامج مساعدة كييف، لأن هذه البرامج تعزز ثقة السلطات الأوكرانية بعدم محاسبتها على الجرائم، التى ترتكبها ضد شعبها، وتغذى أوهامها بشأن إمكانية حل النزاع بطرق عسكرية.

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