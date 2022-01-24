البحرين تدين الهجمات الحوثية على السعودية والإمارات

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة خارجية البحرين اليوم الإثنين، الهجمات التى شنتها جماعة الحوثى بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فى عدوان يستهدف حياة الأبرياء والآمنين والأعيان المدنية فى البلدين الشقيقين، ويتنافى مع القانون الإنسانى الدولى والقوانين الدولية.





وأكدت وزارة الخارجية فى بيان لها أوردته وكالة أنباء البحرين، وقوف المملكة إلى جانب السعودية والإمارات، ودعمهما فى كافة الإجراءات المتخذة للمحافظة على أمنهما واستقرارهما وضمان أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيهما، مشيدة بيقظة وكفاءة قوات التحالف لدعم الشرعية فى اليمن وقوات الدفاع الجوى الإماراتى. ودعت الوزارة المجتمع الدولى إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة فى مواجهة استمرار الحوثيين فى اعتداءاتها الغادرة مهددة أمن المنطقة واستقرارها.

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