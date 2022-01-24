تعرف على الطريقة الصحيحة لشحن لشدات ببجي موبايل PUBG Mobile بطريقة ورسمية

ببجي موبايل من ألعاب الفيديو التي حازت على شهرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث يلعبها الملايين في العالم، وتجني الشركة المبرمجة للعب ببجي مليارات الدولارات سنويا، وتجد الكثير من الشباب والفتيات في سن المراهقة يلعبون هذه اللعبة، ويقضون معظم الوقت في اللعبة، حيث يتم اللعب في مجموعات كما يمكن اللعب من أشخاص من دول آخرى، كما يمكنك محادثتهم، ويتم اللعب عن طريق الشدات وهي مثل الأموال يقوم اللاعب بشراء مستلزمات القتال بها واللبس، كما تجد عدد كبير من المواقع تقوم بشحن شدات ببجي ولكن بطرق رسمية وفي بعض الأحيان يتم النصب على الأشخاص.

شحن شدات ببجي موبايل

يعد شحن الشدات من الأشياء الضرورية للاستمرار في اللعب، التي يحتاجها كل لاعب لشراء الأسلحة والذخيرة التي تساعدك على قتال الآخرين، حيث تجد الكثير من الأفراد الذين يلعبون ببجي موبايل بالبحث عن طرق آمنة للشحن شدات ببجي موبايل بطريقة رسمية، فتجد عدد كبير من الأفراد يحملون اللعبة، حيث يتم تحميل اللعبة بشكل مجاني وإن اللعبة متوفرة على تطبيقات جوجل بلاي، كما متوفرة لهواتف الاندرويد والايفون، كما يمكن لعبها من خلال اللابتوب او الكمبيوتر، كما من السهل تحميل اللعبة من خلال الموقع الرسمي للعبة بابجي.

خطوات شحن شدات ببجي موبايل بطريقة رسمية

نقوم بالدخول علي موقع لعبة بابجي موبايل.

قم بكتابة الكود الخاص بك في اللعبة.

قم باختيار العرض المناسب لك.

ثم قم باختيار طريقة الدفع.

أخيرا تحديد المبلغ المراد دفعه بالفيزا.

سوف يتم شحن الشدات بشكل آمن وتلقائى.

أو قم بالدخول على الرمز الخاص بالشدات الموجود في اللعبة

قم باختيار عدد الشدات التي تحتاجها.

قم بالدفع بالطريقة التي تناسبك.

حيث يتواجد عدد من المواقع يتيح لك الحصول علي عدد من الشدات بشكل مكاني حيث تقوم بعمل شير لبعض التطبيقات الموجودة به متنوع من أنواع الدعاية، كما يقوم بتقديم الهدايا، ويحب التأكد من شحن الشدات عند دفع الأموال لأن الكثير من المواقع تقوم بعملية نصب على الأفراد حيث يتم أخذ الأموال في ذلك الحين يصعب استرداد الأموال.