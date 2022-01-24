تعرف على طريقة تثبيت لعبة روبلوكس ROBLOX من الموقع الرسمي لأجهزة المحمول والكمبيوتر

طريقة تثبيت لعبة روبلوكس من الموقع الرسمي يعتبر اهتمام الملايين من الآباء، حيث تعتبر لعبة روبلوكس أفضل ما تم اعداده للأطفال من سن أربعة سنوات وحتى مرحلة المراهقة لا يستطيع الطفل من خلالها تنمية قدراته ومهاراته الفكرية والعقلية التي تنعكس بشكل إيجابي على شخصيته فيما بعد، لذلك يتزايد البحث عن تحميلها يوميا للوصول إلي طريقة التحميل الأفضل لأجهزة المحمول والكمبيوتر وهذا ما حرصنا على توفيره في هذا المقال عبر موقعنا الرائع ثقفني.

خصائص لعبة روبلوكس ROBLOX

تتيح اللعبة الخصائص المتعددة لجميع لاعبيها والتي تتمثل في خطوات تعليمية لتدريب اللاعبين الجدد على طريقة اللعب الصحيحة، كما تجمع اللعبة بين اللعب الفردي والثنائي والجماعي مما يحبب الأطفال على روح التعاون والمساعدة والعمل في فريق من خلال إرسال الرسائل ومقاطع الفيديو، ولا سيما مهارات التفكير والابتكار وتنمية روح المغامرة واتخاذ القرارات السريعة، فضلا عن توفر آلات موسيقية متميزة تساعد تعليم العزف، كذلك الشركة المنشأة للعبة في عمل دؤوب لتطوير اللعبة وبرامجها بشكل مستمر، أما عن تحميل اللعبة فيكون بكل سهولة علي الأجهزة المختلف ويتم بشكل مجاني للجميع.

طريقة تحميل لعبة روبلوكس على أجهزة المحمول بمختلف أنواعها

فتح تطبيق متجر بلاي أو ما يعادلها على الأجهزة المتنوعة.

ندون في مربع البحث الموجود بالتطبيق لعبة روبلوكس.

ثم نختار الإصدار المطلوب من الأشكال الظاهرة في نتائج البحث.

ننقر ايقونة التثبيت وننتظر حتى يكتمل التحميل ١٠٠%.

عقب ذلك يمكنك فتح اللعبة وبدء الجولة.

طريقة تحميل لعبة روبلوكس على أجهزة الكمبيوتر والاب توب

يجب الدخول على اللعبة من خلال الرابط المخصص.

ضرورة إنشاء حساب للراغبين بتحميل اللعبة علي الموقع.

ثم ننقر على كلمة روبلوكس ونختار تثبيت.

بعد التثبيت ستظهر اللعبة على سطح المكتب نقوم بنقلها في الملف المرغوب بعد اكتمال التثبيت.

بالضغط علي اللعبة سوف يتم فتحها لبدء اللعب.

بذلك تكون اللعبة في كلا الحالتين متوفرة على جهازك ويمكن بدء اللعب في أي وقت ترغبون به، كما يمكنكم متابعة كل ماهو جديد في مجال ألعاب الفيديو على موقعنا.