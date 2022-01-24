«هستيريا الإعلانات».. الكرملين يتهم أمريكا والناتو بتصعيد التوتر

جدة - نرمين السيد - اتهمت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى بتصعيد التوتر، بعد إعلان التكتل العسكرى أنه سيعزز دفاعاته فى شرق أوروبا، على وقع الأزمة الأوكرانية.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، إن واشنطن وحلف شمال الأطلسى، يصعدان التوتر عبر "هستيريا الإعلانات"، و"الخطوات الملموسة". واعتبر متحدث الكرملين أن خطر هجوم قوات أوكرانية على الانفصاليين الموالين لروسيا "مرتفع للغاية".

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