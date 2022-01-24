عاجل- إطلاق نار داخل جامعة فى ألمانيا وسقوط جرحى

جدة - نرمين السيد - وبحسب الشرطة، تم قتل منفّذ الحادث بعد أن أطلق النار داخل غرفة محاضرات بجامعة هايدلبرج بولاية "بادن"، لافتة إلى أنها تجرى عملية واسعة النطاق فى الموقع.

وقالت الشرطة على تويتر: "هذا المعروف حتى الآن: جان منفرد، أصاب عدة أشخاص فى قاعة محاضرات بسلاح نارى. الجانى نفسه مات".

وتابعت: "تم تطويق مسرح الجريمة فى منطقة نوينهايمر فيلد، حيث تقع بشكل رئيسى كليات العلوم الطبيعية وأجزاء من المستشفى الجامعى لجامعة هايدلبرج.. الشرطة لا تزال فى الموقع مع القوات الخاصة".