عاجل- إطلاق نار داخل جامعة فى ألمانيا وسقوط جرحى

جدة - نرمين السيد - وبحسب الشرطة، تم قتل منفّذ الحادث بعد أن أطلق النار داخل غرفة محاضرات بجامعة هايدلبرج بولاية "بادن"، لافتة إلى أنها تجرى عملية واسعة النطاق فى الموقع.
وقالت الشرطة على تويتر: "هذا المعروف حتى الآن: جان منفرد، أصاب عدة أشخاص فى قاعة محاضرات بسلاح نارى. الجانى نفسه مات".
وتابعت: "تم تطويق مسرح الجريمة فى منطقة نوينهايمر فيلد، حيث تقع بشكل رئيسى كليات العلوم الطبيعية وأجزاء من المستشفى الجامعى لجامعة هايدلبرج.. الشرطة لا تزال فى الموقع مع القوات الخاصة".
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