جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أنها تعكف على تقديم حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا، تصل قيمتها إلى 1.2 مليار يورو، وذلك فى ظل تزايد المخاوف من حشد روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، حثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلايين، دول الاتحاد على المصادقة على تلك المساعدات الموجهة إلى كييف. وقالت فون دير لايين، فى كلمة قصيرة من بروكسل، إنها "حزمة مساعدات طارئة جديدة، يتعين أن يصادق عليها البرلمان الأوروبى، والدول الأعضاء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبى يقرر دعم أوكرانيا بـ1.2 مليار يورو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.