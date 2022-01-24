وزير الصحة الكويتى: نمر بموجة غير مسبوقة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح صحفى عقب افتتاح مركز الصباحية الغربى، اليوم، قال السعيد: "هذا المنعطف من جائحة كورونا يحتاج إلى تضافر الجهود مع العاملين فى المستشفيات والمراكز الصحية، الذين يقومون بمجهود كبير".

وأشار الوزير إلى تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس كورونا فى الكويت خلال يوم واحد، ما يعنى ارتفاع هذه الحالات إلى أكثر من ضعف التى كانت تسجل فى السابق، لافتا إلى أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد متوفر.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الأحد، تسجيل 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 497454.