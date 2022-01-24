برلين تستعد بخطط طورائ لإعادة الألمان من أوكرانيا

وعلى هامش مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، اليوم الإثنين، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك: "قيمنا ذلك خلال الأسابيع الماضية على نحو متكرر، وقيمنا أيضا مع شركائنا الأوروبيين كيف يمكننا التصرف بأسرع ما يمكن، لكنى أرغب هنا أن أقول بوضوح تام، هذا مجرد احتمال".
وأشارت بيربوك إلى أنه من المقرر عقد اجتماع آخر حول الأزمات فيما يتعلق بالألمان المتواجدين فى أوكرانيا، اليوم، لافتة إلى أن مثل هذه الاجتماعات دورية.
وفى الوقت ذاته، حذرت بيربوك من العواقب المحتملة لإثارة الفزع، موضحة أن تركيز وزارة الخارجية الألمانية والشركات ينصب فى الوقت الراهن على دعم أوكرانيا، بما فى ذلك الدعم الاقتصادى.
وشددت الوزيرة الألمانية على أنه لا ينبغى استغلال الاستعدادات للتشكيك فى الاستثمارات بأوكرانيا.
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