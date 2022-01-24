نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر NOW الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع mohesr.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتزايد حدة بحث جوجل لاجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي قد تم الاعلان عنها بشكل وبصورة مؤخرة بعدما تم الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بشكل بإمكان جميع الطلاب والطالبات اجراء الاستعلام عنها على شكل سن ستعرضه و نتابع مع حضراتكم الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل وبصورة مؤخرة زادت معدلات البحث على جوجل الى شكل وصورة ملحوظة حول اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعدما تم الإعلان عن نتائج القبول الموازي إمام من انطبقت عليهم المعايير والشروط المطلوبة لتلك النتائج حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بعدما تم الانتهاء بشكل مؤخرا من أعمال رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي ونشر كذلك معدلات القبول الموازي على مستوى جميع المحافظات العراقية، عليه قد بدء العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد بالعراق، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان يكون اليوم السابع والعشرون من يناير الحالي هو موعد بداية العام الدراسي الجديد على مستوى جميع الجامعات العراقية الامر الذي ترتب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل لاجل الحصول على تلك النتائج على نحو نستعرض مع حضراتكم الان طريقة الحصول عليها

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يتساءل عدد كبير من الطلاب والطالبات على طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق بشكل وبصورة الكترونية على نحو جاء على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية او موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

تسجيل اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على خانة عرض الدرجات حتى تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بالحال، علماً على ان بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك على الفور بالحصول على تلك النتائج

شروط القبول الموازي



فيما يتعلق بكليات المجموعة الطبية يجب ألا يقل معدل الطالب عن 3 درجات من الحد الأدنى.

يجب أن يحصل الطالب على مجموع ومعدل لا يقل عن 4 درجات من الحد الأدنى، وذلك بالنسبة للكليات الهندسية.

بالنسبة لكليات العلوم يجب ألا يقل المعدل عن 5 درجات من الحد الأدنى.

باقي الكليات، حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات من الحد الأدنى حتى يتم القبول في الجامعات العراقية.

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام بالعراق 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.