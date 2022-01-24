وزارة التعليم السعودية … أول إجازة أسبوعية مطولة لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بعد عودتهم للدراسة الحضورية

كشفت وزارة التعليم السعودية عن موعد أول اجازة أسبوعية مطولة لطلاب المرحلة الابتدائية والطفولة المبكرة وذلك بعد عودتهم للدراسة الحضورية، حيث استقبلت جميع مدارس المملكة يوم الأحد طلابها بمرحلة الابتدائي والطفولة المبكرة وذلك في أطار تنفيذ العودة للحضور وشغل المقاعد الفارغة، وصرح التعليم السعودي أن كافة المدارس تمتثل بالدليل الإرشادي وتسير علي نهج بنوده، بالإضافة إلي ذلك تم استقبال التلاميذ من خلال إعداد خطة منهجية لتأهيلهم وتشجيعهم علي العودة الحضورية.



وزارة التعليم السعودية

وضحت وزارة التعليم السعودية أن الإجازات الأسبوعية يتم توزيعها حسب الإجازات الرسمية والخطة التي وضعتها الوزارة، وتعد هذه الإجازة التي أعلنت عنها الوزارة هي أول أجازة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك بعد عودتهم للدراسة الحضورية وبحسب الجدول الزمني لخطة الوزارة فانه ستكون هناك عطلة أسبوعية مطولة مع نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق الثاني من فبراير 2022 والموافق مع تاريخ هجري الأول من رجب 1443، وينتظر تلك الإجازة 3.5 مليون طالب وطالبة بمرحلة الابتدائي والروضة.

اختبارات بيرلز PISA

كشفت وزارة التعليم انه سينتظر كافة الطلاب الاختبارات الوزارية المحاكية للدراسات الدولية، وذلك للفصل الدراسي الثاني لعام 1443 وذلك الاختبار يسمي بيرلز pisa وتم التوضيح أن طلاب الثالث المتوسط يؤدون اختبارات بيرلز في الرياضيات، والأول الثانوي مسار مشترك، وكذلك الثاني الثانوي علي أن تبدأ تلك الاختبارات من يوم الاثنين وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 21-6-1443 وينتهي 23-6-1443، وتم تحديد وقت الاختبار ليكون من الساعة الثامنة صباحاً وتكون مدة الاختبار 40 دقيقة من وقت دخول الطلاب الاختبار، ويتم تنفيذ الاختبار حضورياً من خلال منصة الاختبار.

أهمية اختبارات بيرلز

ذكرت وزارة التعليم السعودية أن لتلك الاختبارات المحاكية أهداف كثيرة ومن أهمها: