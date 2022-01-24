مقتل جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

أعلن مصدر عسكري عراقي مقتل 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة صباح الاثنين لدى مرور دورية للجيش جنوب مدينة كركوك الواقعة شمال بغداد.
وقال المصدر: "قتل 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدف مركبة عسكرية (همر) على أطراف ناحية داقوق" الواقعة إلى الجنوب من مدينة كركوك.
كما أدى الانفجار الذي وقع صباح الاثنين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، إلى إصابة جندي رابع بجروح، وفقا للمصدر.
ويأتي الهجوم بعد أيام على مقتل 11 جندياً في هجوم استهدف مقراً للجيش العراقي ونسب لتنظيم داعش فجر الجمعة في محافظة ديالى الواقعة شمال شرق بغداد، حسبما ذكر مسؤول عسكري في ديالى لوكالة فرانس برس، في أحد أكثر الهجمات دمويةً منذ أسابيع.
وأعلن العراق أواخر 2017 انتصاره على تنظيم داعش بعد طرد المتشددين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014، فيما قُتل زعيم التنظيم في عام 2019.
وتراجعت مذاك هجمات تنظيم داعش في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية ما زالت تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وفي البادية.
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