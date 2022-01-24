ثلاثة جرحى في عملية طعن بمترو في تونس

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح إثر عملية طعن بسكين قام بها رجل يعاني كما يبدو من اضطرابات نفسية في مترو بوسط العاصمة تونس، وفق ما علمت وكالة فرانس برس لدى وزارة الداخلية الاثنين.

وقالت مسؤولة في الوزارة إن المهاجم الذي كان يقيم في إيطاليا وعاد إلى تونس منذ 2020 "يعاني من مشكلات نفسية بحسب عائلته"، موضحة أن أيا من الجرحى لم يصب بجروح خطرة.

وأضافت أن تحقيقات جارية "لتحديد ظروف وطابع هذا العمل"، الذي وقع مساء الأحد.

وقالت نقابة للشرطة، على صفحتها على فيسبوك الأحد، إنه "على إثر تواجد زملائنا التابعين لمصلحة تأمين وسائل النقل العمومي بإدارة شرطة النجدة بصدد تأمين محطة باب عليوة وأثناء توقف المترو لاحظ زملاؤنا حركة غير عادية وتدافعا عنيفا بين الركاب قصد الخروج هربا من شيء ما".

وأضافت: "على الفور انتشر زملاؤنا داخل العربات ليكتشفوا أن أحدهم بصدد طعن الركاب بواسطة سكين وقد تمكن من طعن 3 ركاب".

وسيطر رجال الشرطة على المهاجم الذي لم تكشف هويته بعدما حاول طعنهم أيضا.

وتشهد تونس أزمة اجتماعية-اقتصادية تفاقمت من جراء انتشار وباء كوفيد-19، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 15% إلى 18% مع نسبة تتجاوز 40% لدى الشباب. كما أن معدل الانتحار مرتفع أيضا وهو ثاني سبب للوفيات لدى الشباب.

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن تونس تعد حوالى 120 ألف شخص مصابين بانفصام الشخصية من أصل 12 مليون نسمة، لكن أكثر من 1200 تتم معالجتهم في مستشفيات.