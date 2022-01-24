أمريكا: التهديد الروسى مشكلة للعالم بأسره وليس لأوكرانيا فقط

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن فى تصريح صحفى نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الإثنين، "فى حالة حدوث غزو روسى جديد وإدخال القوات الروسية إلى أوكرانيا، سيكون هناك رد سريع وخطير وموحد من جانب الدول الغربية".

وأشار وزير الخارجية الأمريكى إلى مشاركته فى مشاورات وثيقة مع جميع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين الأسبوع الماضى، وعبر الهاتف تقريبًا كل يوم، للتأكد من أن لدى الجميع استجابة واضحة وموحدة.