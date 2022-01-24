جدة - نرمين السيد - تعهدت ألمانيا، اليوم الإثنين، برفع التمويلات لصندوق مخصص للتعليم المدرسى فى حالات الأزمات للأمم المتحدة، بـ200 مليون يورو، وذلك فى إطار الدعم الذى تقدمه برلين لمبادرة "التعليم لا يمكن أن ينتظر"، ليرتفع بذلك دعم ألمانيا للصندوق إلى 318.8 مليون يورو، وهى التى تعد إلى جانب بريطانيا، والدنمارك، والنرويج.





وتأتى التعهدات الألمانية على هامش زيارة وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، إلى الأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الإثنين. وقالت شولتسه، إن "التعليم هو المفتاح الذى يمكن ملايين الفتيات والفتيان من الخروج من الفقر والعيش حياة كريمة". وحذرت وزيرة التنمية الألمانية من تداعيات التسرب من المدارس فى العالم بسبب إغلاق المدارس بعد جائحة كورونا. وينشط الصندوق المخصص للتعليم المدرسى فى إفريقيا، وأمريكا الجنوبية، والشرق الأوسط. كما أنه يمول مدارس، وخدمات نفسية، وتدريب معلمين فى أوقات الأزمات الحادة مثل الحروب، أو جائحة كورونا فى أكثر من 30 دولة، منها اليمن، أو سوريا، أو أفغانستان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تتعهد بـ200 مليون يورو إضافية لصندوق أممى للتعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.