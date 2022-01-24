العراق: إخماد حريق بمخزنين تجاريين وإنقاذ ثالث فى بغداد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت مديرية الدفاع المدنى العراقية، إن "فرق الدفاع المدنى سيطرت على حادث حريق اندلع داخل مخزنين تجاريين مشيدين من ألواح (الچينكو)، مخالفين لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدنى".
وأشار البيان إلى أن المخزنين كانا "مخصصين لخزن وتجارة أقمشة الستائر، بمساحة 8 فى 10 أمتار مربع"، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أى خسائر بشرية.
كما أشارت المديرية العراقية إلى إنقاذ "المخزن الثالث المجاور قبل أن تصل إليه النيران فى منطقة الحرية (دباش) شمال غرب بغداد فى جانب الكرخ"، لافتة إلى أنه تم الزج بجهد إضافى لفرق الإطفاء من المناطق المجاورة لموقع الحادث، للسيطرة على امتداد النيران وإخمادها، وتقليل الخسائر المادية.
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