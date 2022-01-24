موقع برنامج ريف.. طريقة التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة reef.gov.sa عبر منصة ريف الإلكترونية

موقع برنامج ريف، ينشر لكم ثقفني طريقة التسجيل في دعم ريف للاسر المنتجة والعاطلين عن العمل ولربات البيوت، حيث يتم التقديم عبر منصة ريف الإلكترونية، حيث اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج دعم ريف من أجل العديد من الأهداف وعلى رأسها التنمية الزراعية ودعم المزارعين الصغار، وقد أطلق هذا البرنامج لكي يقدم للمستفيدين دعما ماليا غير مسترد، وذلك على أساس استيفاء الشروط التي أعلن عنها برنامج ريف، ومن لم يستكمل هذه الشروط لن يتمكن من الاستفادة من دعم ريف الحكومي، وتجدر الإشارة إلى أن الآلاف من المزارعين قد تمكنوا من إقامة المشاريع الزراعية الخاصة بهم بعد حصولهم على هذا الدعم، وفي السطور التالية نتعرف معكم على شروط دعم ريف وإجراءات التسجيل في بوابة ريف.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل

شمل دعم ريف العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، وقد تقدم للتسجيل في البرنامج منذ الإعلان عنه الكثير من المواطنين السعوديين، كما أن البرنامج خلق عشرات الآلاف من فرص العمل للباحثين والعاطلين عن العمل، ويتم تقديم الدعم بشكل شهري أو سنوي، أيضا ضم برنامج ريف العديد من القطاعات الزراعية التي خصص لها الدعم، مثل الفواكه والمحاصيل البعلية والورود، كما سهل في الشروط من أجل أن يستفيد أكبر عدد ممكن من المواطنين، ومع ذلك يتسائل العديد عن الإجراءات المتعلقة بالتسجيل، ونكشف لكم في السطور التالية جميع شروط الحصول على دعم ريف بحسب ما أعلنت عنه وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

أهمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثني من ذلك حاملي بطاقات التنقل.

ضروري أن يكون عمر المتقدم للدعم بحد أدنى 21 عام.

الدخل الشهري يشترط أن لا يتجاوز 6000 ريال سعودي.

يشترط امتلاك حساب بنكي نشط.

يجب على المتقدم أن يكون له أحد المهن المدعومة في ريف.

يجب أن يتم التسجيل عبر منصة ريف.

الأسر المنتجة يجب أن تمتلك وثيقة العمل الحر.

طريقة التسجيل في برنامج ريف لدعم العاطلين

فيما يتعلق بطريقة التسجيل في برنامج ريف للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل، فقد وزارة المياه والبيئة والزراعة في المملكة إمكانية التسجيل إلكترونيا عن طريق بوابة ريف الإلكترونية، جيث يقوم المواطن الراغب في التسجيل بالدخول إلى رابط منصة ريف ثم البدء بعمل حساب جديد، وبعد التقديم وكتابة المعلومات بدقة، تتم مراجعة الطلبات الخاصة بالمتقدمين.