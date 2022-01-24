نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “لينك مباشر”.. موقع استعلام تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي لجميع المستفيدين وزارة التضامن في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد استعلام تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي خدمة إلكترونية مقدمة من الحكومة المصرية خلال هذه الفترة، وهذا عبر قيام الوزارة المسؤولة عن تكافل وكرامة بتوفير هذه الخدمة المميزة لجميع الأشخاص الذين يستفيدوا من التضامن داخل مصر، فأصبح الآن بإمكان الجميع أن يعرفوا المستحقات الخاصة بصرف تكافل وكرامة، حيث أنه مبلغ مالي يصدر شهرياً من المواطنين المستحقين له وذلك وفقًا لقواعد يتم العمل بها من خلال وزارة التضامن.

موقع استعلام تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي

لكي تستطيع أن تستعلم عن راتب تكافل وكرامة عليك أن تتبع بعض الخطوات الهامة اللازمة لذلك، والمقدمة من وزارة التضامن، وإليكم تلك الخطوات وهي كالآتي:

تدخل مباشرة لرابط الوزارة.

تضغط بعدها فوق أيقونة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

تدخل جميع البيانات المطلوبة ومن بعدها تقوم بتحديد المحافظة التي تقيم بها.

تضغط بعدها على كلمة تحديد الإدارة الاجتماعية وتنقر فوق كلمه إرسال.

تختار خانة الاستعلام وتضغط عليها وستجد أمامك كافة البيانات التي تخص هذا المواطن.

تكافل وكرامة

بعد الحديث عن طريقة استعلام تكافل وكرامة 2022 بالرقم القومي، دعنا نتحدث سويًا عن ما هو برنامج “التكافل والكرامة”؟، حيث أصبح يعد من برامج الدعم المقدمة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وهو من الأشياء الهامة لكثير من المواطنين الذين يعتمدوا على هذا الراتب، حيث أنه عادة ما يتساءلوا عنه ويريدوا أن يستعلموا عنه بالشكل الصحيح، فهو من المبالغ المالية المقدمة من وزارة التضامن للمواطنين الغير قادرين الذين لا يمكنهم أن يلبوا احتياجاتهم اليومية البسيطة، ومن هنا نشأت فكرة تقديم هذا الراتب.

الأوراق المطلوبة للحصول على راتب تكافل وكرامة

توجد بعض الأوراق التي يتم طلبها حتى يتمكن الشخص المستحق لراتب تكافل وكرامة أن يحصل عليه، وإليكم هذه المستندات وهي كالآتي:

أن يقدم الشخص بطاقة الرقم القومي التابع له إذا كان عمره 18 عام فأكثر.

ضرورة تقديم قسيمة الزواج التابعة للمتقدم وشهادات الميلاد للأطفال إن كانوا لا يزالوا يتلقوا التعليم بالمدارس أو حتى الجامعات.

بالنسبة للأيتام أو حتى الأرامل يقدموا شهادة الوفاة.

بطاقة التموين لابد من تقديمها لأنها توضح عدد الأشخاص الذين يستفيدون من هذا الدعم.

إرفاق القيد المدرسي للطلاب.

بوابة الاستعلامات وتقديم الشكاوى

بإمكان الشخص الذي يستفيد من راتب تكافل وكرامة أن يقدم شكوى في حال حدوث أي مشكلة، أو حتى يحصل على إجابة للاستفسار الذي يريده لأي شيء يتعلق بهذا راتب، وهذا يتم من خلال رابط الاستعلام المتاح من الوزارة، ويتبع التعليمات اللازمة وسيجد ما يشاء ويحصل على الخدمات المطلوبة.