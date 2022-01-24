نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدخول إلي منصة مدرستي التعليمية 1443 بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزايد البحث الإلكتروني من الطلاب والطالبات وكذلك أولياء الأمورعن معرفة نتابع رابط منصة مدرستي التعليمية 1443، وتعد منصة مدرستي من المنصات الهامة التعليمية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية للمساعدة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين للتعليم عن بعد في ظل أنتشار فيروس كورونا المستجد في جميع العالم، وتعمل هذه المنصة التعليمية للتعليم عن بعد بمتابعة الدورس الهامة للطلاب والتواصل مع المعلمين عن طريق منصة مدرستي بالعمل الواجبات المنزلية إلكترونياً وحل الأختبارات المقررة عليهم في النظام التعليمي بجميع المراحل التعليمية بمنصة مدرستي، وفي خلال السطور التالية ننشر إليكم من موقع ثقفني رابط التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للدخول الطلاب 1443.

رابط الدخول إلي منصة مدرستي التعليمية 1443

قدمت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية إلى توفير عدد من الخدمات الإلكترونية عبر منصة مدرستي من أهمها خدمة تحقيق النتائج والتي تتيح للطلاب التحقق من مستوى نجاحهم في المستوي التعليمي بالمنصة مدرستي، وإليكم خطوات الدخول كتالي:

الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي السعودية.

الدخول بحساب الطالب عبر حساب مايكروسوفت.

اختر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح في الحقول المناسبة.

يتم تحديد تقارير الطلاب

حدد رمز “معرفة بالنتائج”.

تم ررة اختيارالمواد الدراسية المقررة عليهم الذي يرغب الطالب في الحصول على نتائجه.

أدخل جميع معلومات الطالب ثم حدد زر “الحصول على نتيجة” للحصول على النتائج على الفور.

لديك خيار تحديد رمز نتائج الظهور.

رابط الدخول بالمنصة نور التعليمية

كما يمكن معرفة نتائج الطلاب من خلال منصة نور الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية بشرط أن يتم استرجاع النتائج باستخدام الخطوات أدناه.

الدخول إلي الموقع الرسمي بمنصة نور إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. يتم تحديد فصل الدراسي للطالب أو الطالبة ثم اختر استخراج نتيجة المقرر الدراسي للطالب لمشاهدة جميع نتائج الطالب على الفور.

نتائج الطلاب منصتي مدرستي الخدمات الإلكترونية

تعمل وزارة التربية والتعليم السعودي دائمًا على تطوير كل ما هو جديد في النظام التعليمي السعودي من أجل توفير التطوير التقني في جميع مستويات الدراسة لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية وما بعد الثانوية، ويتمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين استخدام المنصة لإنشاء تسجيل إلكتروني والوصول إلى جميع الخدمات المتاحة ويتيح ذلك للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الاشتراك في مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية مثل خدمات دراسة الدورات المختلفة والتسجيل في خدمات الحضور والاحتجاز وإجراء الاختبارات عبر الإنترنت

منصة مدرستي التعليمية هي منصة إلكترونية مهمة في المملكة العربية السعودية تأسست عام 1442 هـ من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية كبديل عن التعليم التقليدي في المدارس يمكن للطالب أخذ دروس افتراضية وإكمال المهام وإرسالها إلى المعلم لمراجعتها عبر البريد الإلكتروني يمكن للطالب أيضًا تنزيل الدورات التعليمية المختلفة والحصول على جدول دراسي وإدارة الاختبارات المدرسية والاستفادة من الأدوات التعليمية الأخرى المتوفرة على المنصة مثل الألعاب التعليمية وبنوك الأسئلة وتحديد النتائج بالإضافة إلى الأدوات التعليمية المتوفرة من خلال المنصة للمعلمين.