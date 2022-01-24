“ظهرت”.. موعد نزول المساعدة المقطوعة 1443 في حساب المستفيد رابط موقع وزارة الموارد البشرية

أصبح موعد نزول المساعدة المقطوعة 1443 هو الشغل الشاغل لقطاع كبير من المواطنين وذلك بعد فترة انقطاعها التي دامت مدة طويلة، فهناك الكثير من المستفيدين يعتمدوا عليها في أن يلبوا الاحتياجات الخاصة بهم، فهي إعانة لا تحدد بوقت ولا تصرف شهرياً، أي أنها تعطي بفترات متباعدة، تم إصدار تلك المساعدة عبر إصدار مرسوم ملكي من القائم على المملكة السعودية الملك سلمان عبد العزيز، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم لكم معلومات كاملة عن موعد نزول المساعدة المقطوعة وكذلك حول الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن مقطوعة الضمان وخطوات معرفة هل تم قبول الطلب أما لا.

موعد نزول المساعدة المقطوعة

إن هذا السؤال الإجابة عنه بأن المساعدة المقطوعة ليس لها ميعاد محدد بل أنها تصرف في فترات متباعدة ومتفاوتة ومختلفة، فلا يمكن أن يحدد ميعاد جذري يمكن الاعتماد عليه لأنها ليست شهرية، ولا دخل ثابت، ولمعرفة ميعاد صرف المساعدة عليك متابعة موقع الوزارة فهي تعلن عنه قبل أن ينزل.

المستحقين لمقطوعة الضمان

إن وزارة الموارد التابعة للمملكة السعودية قد قامت به تحديد الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة، وإليكم هذه الفئات وهي كالآتي:

أولاً المواطنين الذين لم يستفيدوا من الضمان الاجتماعي في السعودية.

المواطنين محدودي الدخل وكذلك الذين لديهم دخل منخفض.

كبار السن الذين لا يقدروا أن يمارسوا أي عمل يحصلوا منه على دخل.

تمنح أيضا هذه المساعدة للسيدات الأرامل والمطلقات.

يتم إعطاء المساعدة المقطوعة للأشخاص الذين لديهم عجز جزئي أو حتى كلي.

السيدات المهجورات الآي لا يمتلكوا أي دخل ثابت.

الشروط اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة

توجد بعض الشروط التي تلزم للحصول على المساعدة المقطوعة تلك الشروط تم تحديدها من قبل وزارة الموارد وهي كالآتي: