نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدعم السكني: 818 مليون ريال تم إيداعهم لحساب شهر يناير في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم السكني ، اليوم الاثنين أعلن صندوق التنمية العقارية عن إيداعه أكثر من 818 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “سكني” وذلك من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بالإضافة إلى الصندوق العقاري وذلك لشهر يناير 2022 وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بأسئلة مثل شروط الدعم السكني الراتب و كم مبلغ الدعم السكني وكل ذلك وأكثر عزيزي القارئ سوف نعرفه في مقالتنا القادم فتابعونا.

الدعم السكني

أما عن موعد صرف الدعم السكني 1443 فقال الرئيس التنفيذي للصندوق “منصور بن ماضي”. إن إجمالي دعم شهر يناير وصل إلى 818 مليون ريال. تم تخصيصها لدعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعومة. كما أضاف “بن ماضي” أن إجمالي ما تم إيداعه من استحقاق الدعم السكني في حسابات المستفيدين. منذ إعلان برنامج التحول (يونيو 2017 حتى شهر يناير 2022). قد تجاوز 34.3 مليار ريال.

وأكد على التزام الصندوق لعامه الخامس على التوالي. في إيداع الدعم في موعد صرف الدعم السكني الشهري. كما ان ذلك لدعمه تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان. في رؤية المملكة 2030. حيث سيتم رفع نسبة التملك إلى 70% على نهاية 2030. بالإضافة لتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل دائم من خلال بناء أنظمة وتشريعات داعمة.

شروط الدعم السكني

استحقاق الدعم السكني هو السؤال الذي يطرحه كل سعودي يريد التقديم في الدعم حيث يعمل هذا البرنامج علي مساعدة الأفراد من خلال:

تقديم البرنامج الدعم المادي للمستفيدين عن طريق جدول الدعم السكني .

. بالإضافة إلى أنه يساعد المستفيدين عن طريق الحصول علي عقار أو قطعة أرض وغيرها.

ولكي تكون على استحقاق الدعم السكني فهناك بعض الشروط ألا وهي:

على المتقدم أن يكون بجنسية سعودية.

كذلك يجب أن تكون الأسرة لا تمتلك سكن مناسب.

كما يجب أن يكون عمر المتقدم ٢٥ عام ولا يزيد عن ذلك. (باستثناء المطلقات والأرامل التي تعول وغيرها)

كما يجب أن لا يتوفر له القدرة المالية التي تساعده على أن يمتلك سكن خاص.

موعد صرف الدعم السكني 1443

كما أفاد الرئيس التنفيذي للصندوق أن إجمالي المستفيدين من موعد صرف الدعم السكني منذ أن تم إعلان التحول حتى نهاية عام 2021 قد تعدى الــ600 ألف مستفيد وذلك في جميع مناطق المملكة. وقد أكد على استمرارية الدعم السكني مع تسهيل وتبسيط إجراءات تملك السكن من خلال الخيارات التمويلية والسكنية التي يتيحها البرنامج.