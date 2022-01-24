موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة القادمة والتقويم الدراسي في الفصل الدراسي الثاني

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة القادمة في الفصل الدراسي الثاني لكل الطلاب في المملكة العربية السعودية، كانت الدراسة قد عادت من جديد بشكل حضوري لكل الطلاب في المراحل الإبتدائية والمتوسط والثانوي، حيث ينتظر الطلاب بكل قوة إجازة نهاية الأسبوع المطولة القادمة بعد العودة حضوريا للمدارس من جديد.

موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة القادمة

حسب التقويم الدراسي في المملكة العربية السعودية نلاحظ أن موعد إجازة نهاية أسبوع مطولة القادمة

تبدأ يوم 1/07/1443 هجريا والموافق الأربعاء الثاني من فبراير القادم.

هذا ومن المنتظر أن تمتد إجازة نهاية الأسبوع المطولة على مدار ثلاثة أو أربعة أيام، فضلا عن يوم أو يومين لأيام الإجازة الأسبوعية العادية وهي أيام الجمعة والسبت لكل الطلاب.

يذكر أن نحو ثلاثة ونصف مليون طالب وطالبة قد عادوا للمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال من جديد حيث عادوا للدراسة بعد عودة الدراسة حضوريا في كافة المراحل سواء الإبتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو حتى رياض الأطفال.

يذكر أن نهاية إجازة أسبوع مطولة هي نوع جديد من الإجازات تم وضعها من قبل وزارة التعليم السعودية على مدار الفصل الدراسي الأول أو حتى الفصل الدراسي الثاني وذلك لكل الطلاب وتهدف إلى إراحة الطلاب وكذلك من أجل العمل على تطهير وتعقيم الأماكن التعليمية والخاصة بالمدارس بشكل كبير وهو الأمر الذي يحافظ على صحة الطلاب بشكل كبير.

الجدير بالذكر أنه ومع عودة الطلاب للمدارس قد عادت كذلك منصة مدرستي للظهور من جديد كونها أحد الوسائل التعليمية الداعمة للطلاب بشكل كبير خاصة وأن التعليم مع عودته حضوريا إلى المدارس جاء كذلك التأكيد على استمرار منصة مدرستي في تقديم تعليم موازي لمساعدة الطلاب وسهولة التواصل بين الطلاب والمعلمين بشكل كبير.

إجازات الفصل الدراسي الثاني 1443

بخصوص إجازات ومواعيد الفصل الدراسي الثاني يمكن جمعها في التقرير التالي.