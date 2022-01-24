السلطات اليونانية تحذر المواطنين من الهطول الكثيف للثلوج

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أن السلطات طالبت المواطنين بالحد من تحركاتهم لليوم وغد، كما تم تعليق العمل بالمدارس وتفعيل التعليم الإلكترونى، وتأجيل مواعيد تلقى اللقاح للمواطنين فى إحدى مستشفيات العاصمة بسبب تساقط الثلوج والهبوط الكبير فى درجات الحرارة.

يذكر أن عاصفة ثلجية كبرى كانت قد ضربت العاصمة اليونانية العام الماضى، وتسببت فى قطع الكهرباء لأيام وإغلاق الطرق واقتلاع الأشجار.