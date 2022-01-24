جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية، أن السلطات طالبت المواطنين بالحد من تحركاتهم لليوم وغد، كما تم تعليق العمل بالمدارس وتفعيل التعليم الإلكترونى، وتأجيل مواعيد تلقى اللقاح للمواطنين فى إحدى مستشفيات العاصمة بسبب تساقط الثلوج والهبوط الكبير فى درجات الحرارة.
يذكر أن عاصفة ثلجية كبرى كانت قد ضربت العاصمة اليونانية العام الماضى، وتسببت فى قطع الكهرباء لأيام وإغلاق الطرق واقتلاع الأشجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات اليونانية تحذر المواطنين من الهطول الكثيف للثلوج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.