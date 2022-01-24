ما هو رقم المرور الموحد المجاني للشكوى والاستفسارات للمواطنين والمقيمين وأهم خدمات المرور

تسعى المملكة السعودية دائمًا لراحة مواطنيها وتسهيل تلقي الخدمات عليهم ومن الخطوات التي اتخذت في هذا الأمر هو عمل رقم موحد في المملكة العربية السعودية خاص بالهيئة العامة للمرور وهو رقم مجاني تماما، يستطيع المواطن التواصل من خلاله للاستفسار عن جميع الخدمات الخاصة بهيئة المرور، والاستعلام عن جميع النقاط الخاصة بمخالفات المرور والتراخيص المختلفة والمواعيد الخاصة بهيئة المرور، كما أن هناك أيضًا رقم خاص بكل منطقة مرورية للتسهيل على المواطن ومساعدته في التواصل مع هيئة المرور.

الأرقام الموحدة لهيئة المرور السعودي

أعلنت الهيئة المرورية بالسعودية عن رقم موحد خاص بها لكل منطقة لتسهيل التواصل بينها وبين المواطنين وهذه الأرقام عبارة الآتي:

الرقم 933 وهو الرقم الموحد الخاص بالإدارة العامة.

الرقم 0125601411 وهو الرقم الموحد الخاص بمنطقة مكة المكرمة.

الرقم 011441111 وهو الرقم الموحد الخاص بمنطقة الرياض.

الرقم 0125600449 وهو الرقم الموحد الخاص بمنطقة جدة.

الرقم 0173177147 وهو الرقم الموحد الخاص بمنطقة نجران.

الرقم 0146241646 وهو الرقم الموحد الخاص بمنطقة الجوف.

الرقم 0173177147 وهو الرقم الموحد الخاص بمنطقة جيزان.

الرقم 0163811010 وهو الرقم الموحد الخاص بمنطقة القسيم.

الرقم 0172242236 وهو الرقم الموحد الخاص بمنطقة عسير.

الرقم 01722382077 وهو الرقم الموحد الخاص بمنطقة تبوك.

الرقم 0175321760 وهو الرقم الموحد الخاص بمنطقة جود الشمالية.

الرقم 0138260111 وهو الرقم الموحد الخاص بمنطقة الشرقية.

ما هي أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة المرور السعودية لمواطنيها

تقدم هيئة المرور السعودية خدمات متعدد للمواطنين وأبرز هذه الخدمات ما يلي:

تجديد رخص القيادة.

تجديد الرخص الخاصة بالسيارة.

استخراج بدل فاقد لرخص السيارة.

استخراج بدل تالف لرخص السيارة.

استخراج اللوحة الخاصة بالسيارة.

استخراج الملصق الإلكتروني.

خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

خدمة التأكد من جميع البيانات الخاصة بصحة السير.

إتاحة حجز موعد بالوحدات المرورية.

إدارة المرور السعودي

تعتبر إدارة المرور السعودي من الإدارات التابعة لمديرية الأمن العام بالسعودية، كانت مهامها في بداية الأمر مسنودة للشرطة السعودية، فكانت مسئولة عن جمع المخالفات وحركة السير والتحقيق في جميع الحوادث المرورية وفي عام 1387 أعيد تشكيلها وأصبحت إدارة عامة وأسندت لمديرة الأمن العام وأصبح لها ميزانية منفردة خاصة بها.