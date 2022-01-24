رصيد ليبارا السعودية خطوات الاستعلام عن الرصيد وكيفية التواصل مع خدمة عملاء الشركة

شركة ليبارا هي واحدة من أهم شركات الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية، حيث أنها تحظى بشهرة واسعة داخل المملكة وتلقى جماهرية كبيرة نظرًا لما تقدمه من العروض والخدمات طوال الوقت، تقوم شركة ليبارا السعودية دائمًا بتقديم باقات متنوعة لعملائها لتساعدهم في إجراء المكالمات والرسائل والاستمتاع بخدمة الإنترنت بكل سهولة مما يجعلها منافس قوي للشركات الأخرى، وهناك الكثير من الأشخاص والعملاء الجدد يتساءلون حول كيفية الاستعلام عن الرصيد من شركة ليبارا وكيفية التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالشركة وهذا هو ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

كيفية الاستعلام عن الرصيد من شركة ليبا را السعودية

يتم الاستعلام عن الرصيد من شركة ليبارا حسب الخطوات التالية:

أولًا يتم الاتصال على أي من هذه الأكواد *000# أو *100#

ثانيًا يتم الضغط على الخيار USSD من القائمة التي تظهر على شاشة الهاتف.

وهناك طريقة أخرى وهي الاتصال على الرقم “1755” ثم الضغط على رقم “1” لمعرفة الرصيد.

كيف يتم التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بشركة ليبارا السعودية

يستطيع العميل التواصل مع خدمة عملاء شركة ليبارا عن طريق الآتي:

التواصل عن طريق رقم خدمة العملاء “1755”.

التواصل عن طريق الرقم “0576001755” وهذا من أي شركة سعودية أخرى داخل المملكة.

التواصل عن طريق الرقم “600175596657” وهذا في حال الاتصال من مكان خارج المملكة السعودية.

تتلقى خدمة العملاء لشركة ليبارا السعودية جميع الشكاوي والمقترحات وتساعد في حل المشكلات ومعرفة أحدث العروض وكيفية تطبيقها على الشريحة والاستفادة منها كما ينبغي.

أهم الأكواد الخاصة بشركة ليبارا السعودية

هناك مجموعة من الأكواد الهامة التي تساعد العميل في تلقي خدماته بكل سهولة وهي عبارة عن الآتي: