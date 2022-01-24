وزير الخارجية الكويتي: قدمت مقترحات للرئيس اللبناني لإعادة بناء الثقة

دوت الخليج :- قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح خلال مؤتمر صحافي في بيروت اليوم الأحد إنه قدم مقترحات للرئيس اللبناني ميشال عون بشأن كيفية بناء الثقة مجددا مع لبنان.
وقال الصباح: “إنني أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان، والمعنيون الآن بصدد دراستها وإن شاء الله يأتينا الرد قريبا”.
وردا على سؤال خلال المؤتمر عن تفاصيل هذه المقترحات والأفكار، قال الوزير الكويتي: “أفضل ألا أتحدث عنها، وأترك الأمر للسلطات اللبنانية في هذا الأمر”.
غير أنه أضاف: “طالبنا بألّا يكون لبنان منصة لأيّ عدوان لفظي أو فعلي، وأن يكون عنصرا متألقا وأيقونة مميزة في المشرق العربي”.
وأكد الصباح أنه “لا يوجد أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان ونعمل على إجراءات بناء الثقة بما يفيد الجميع”.
وزيارة وزير الخارجية لبيروت أمس السبت هي الأولى لمسؤول خليجي كبير منذ الأزمة الدبلوماسية التي نشبت العام الماضي.
(وكالات)
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