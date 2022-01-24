دانت فرنسا بشدة الهجمات الصاروخية التي تبناها الحوثيون ضد الأراضي الإماراتية والأراضي السعودية يومي 23 و24 يناير، والتي تأتي بعد هجمات الحوثيين في 17 يناير على أبوظبي.
وجددت فرنسا دعمها لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتمسكها بأمنهما واستقرارهما الإقليمي.
وفي بيان رسمي لوزارة الخارجية الفرنسية، دانت فرنسا انتهاكات القانون الدولي الإنساني في كل مكان ومن قبل جميع الجهات الفاعلة، وحثت فرنسا جميع الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي وحماية السكان المدنيين.
وفي هذا السياق، دعت فرنسا إلى وقف تصعيد التوترات في اليمن والمنطقة.
وجددت فرنسا حشدها من أجل وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء الأراضي اليمنية وإعادة إطلاق المحادثات بين الأطراف اليمنية بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل.
وكررت وزارة الخارجية دعمها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تدين بشدة هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.