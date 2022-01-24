أبوالغيط يلتقى وزير خارجية سلطنة عمان فى مسقط

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول مجمل الوضع العربى وعددا من القضايا الإقليمية الملحة، كما شهد تبادلا لوجهات النظر حول الأوضاع الدولية، والأزمات العربية وسبل التعامل معها.
وأوضح المصدر أن أبوالغيط عبر عن تقديره للدبلوماسية العمانية المتوازنة، وللدور المهم الذى تقوم به مسقط فى عدد من الملفات الإقليمية.
وأضاف أن حديث الأمين العام مع مضيفه العمانى تناول الإعداد للقمة العربية القادمة والأزمات فى ليبيا وسوريا واليمن خاصة فى ظل التطورات الأخيرة.
وتأتى المقابلة فى إطار زيارة أبوالغيط إلى عمان، حيث من المقرر أن يلقى محاضرة غدا، أمام كليةالدفاع الوطنى العمانية تحت عنوان "المتغيرات الدولية والإقليمية وأثرها على العمل العربى المشترك".
تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتوجه الأمين العام من مسقط إلى السعودية ليترأس اللجنة العليا لتنسيق العمل العربى المشترك، بعد غد، وهى اللجنة التى يترأسها الأمين العام وتعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوى لمتابعة أهداف وآليات عمل منظومة الجامعة العربية بمجملها.
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