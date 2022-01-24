سعد الحريرى يعلن تعليق عمله بالحياة السياسية

جدة - نرمين السيد - وقال الحريرى فى مؤتمر صحافى: "من باب تحمل المسؤولية، ولأننى مقتنع أن لا مجال لأى فرصة إيجابية للبنان فى ظل النفوذ الإيرانى والتخبط الدولى، والانقسام الوطنى واستعار الطائفية واهتراء الدولة، أعلن التالى: أولا، تعليق العمل بالحياة السياسية ودعوة عائلتى فى تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها، وعدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأى ترشيحات من تيار المستقبل أو باسم التيار".

وأشار إلى أن "مشروع (رئيس الحكومة الراحل) رفيق الحريرى يمكن اختصاره بفكرتين: أولا: منع الحرب الأهلية فى لبنان، وثانيا: حياة أفضل للبنانيين. نجحت فى الاولى، ولم يكتب لى النجاح الكافى فى الثانية"، لافتا إلى أن "منع الحرب الأهلية فرض على تسويات، من احتواء تداعيات 7 أيار إلى اتفاق الدوحة الى زيارة دمشق إلى انتخاب ميشال عون إلى قانون الانتخابات، وغيرها".

وأعلن الحريرى أن "هذا كان سبب كل خطوة اتخذتها، كما كان سبب خسارتى لثروتى الشخصية وبعض صداقاتى الخارجية والكثير من تحالفاتى الوطنية وبعض الرفاق وحتى الاخوة.. هذه التسويات، التى أتت على حسابى، قد تكون السبب فى عدم اكتمال النجاح للوصول لحياة أفضل للبنانيين. والتاريخ سيحكم. لكن الأساس، أن الهدف كان وسيبقى دائما تخطى العقبات للوصول إلى لبنان منيع فى وجه الحرب الأهلية، ويوفر حياة أفضل لكل اللبنانيين".

وأضاف: "كنت الوحيد الذى استجاب لثورة 17 تشرين 2019 فقدمت استقالة حكومتى. وكنت الوحيد الذى حاول بعد كارثة 4 آب فى بيروت تغيير طريقة العمل عبر حكومة من الاختصاصيين. واللبنانيون يعرفون فى الحالتين ما كانت النتيجة، وهم يتكبدون من لحمهم الحى كلفة الإنكار"، مؤكدا "أننا باقون بخدمة أهلنا وشعبنا ووطننا، لكن قرارنا هو تعليق أى دور أو مسؤولية مباشرة فى السلطة والنيابة والسياسة بمعناها التقليدى.. وبيوتنا ستبقى مفتوحة للإرادات الطيبة ولأهلنا وأحبتنا من كل لبنان".

واختتم الحريرى مؤتمر الصحافى بالقول: "قد يكون أفضل الكلام فى هذه اللحظة ما قاله رفيق الحريرى فى بيان عزوفه قبل 17 عاما: "أستودع الله سبحانه وتعالى هذا البلد الحبيب لبنان وشعبه الطيب. واعبر من كل جوارحى عن شكرى وامتنانى لكل الذين تعاونوا معى خلال الفترة الماضية".