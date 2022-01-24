هنُا نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع moedu.gov.iq جميع الجامعات العراقية برقم الامتحاني

نتائج القبول الموازي 2021/ 2022 ، التي يبحث عنها كافة الطلاب والطالبات بعد أن انتهت المرحلة التعليمية ما قبل الجامعي بالوقت الحالي، للتعرف على نتائج القبول الموازي 2022، من أجل القبول بالجامعات العراقية، وبعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اقتراب ظهور نتيجة القبول الموازي لذلك العام لكافة المحافظات بالعراق، على أن يتم قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة من بينهم 3454 طالب وطالبة بالعام الماضي، ومن المقرر أن يتم عرض النتيجة عن طريق الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم العالي وكذلك البحث العلمي عبر شبكة الانترنت، ويتمكن الطلاب الاستعلام عن النتائج عن طريق الرقم الامتحاني، وسوف نستعرض عليكم الآن بالسطور القادمة رابط وخطوات الحصول على نتائج القبول الموازي بالعراق.

نتائج القبول الموازي

بعد أن كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قبول حوالي 22 ألف طالب وطالبة للالتحاق في الجامعات العراقية ممن أتموا التعليم الثانوي، وبعد أن أعلنت الوزارة أن نتائج القبول الموازي سوف يتم الإعلان عنها خلال ساعات قليلة المقبلة عن طريق رابط خاص بالوزارة سوف تكون متاحة للطلاب عبر شبكة الانترنت، ويستطيع الجميع القيام بالدخول والاستعلام عن النتيجة من خلال الهاتف أو عبر جهاز الكمبيوتر بكل بساطة، عن طريق رقم الامتحان، ويترقب الطلاب النتيجة من أجل التعرف على الكلية او الجامعة التي يتم القبول بها وسوف تبدأ الراسة بشكل مباشر بيوم السابع والعشرون من شهر يناير الحالي 2022.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022

حتى يتم التعرف على نتيجة القبول الموازي للطلاب والطالبات بإمكانك اتباع هذه الخطوات بكل سهولة: