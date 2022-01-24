رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis طريقة التسجيل بمنصة الدعم 1443

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عمر شويل - جدة نوفر رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis الجديد للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، حيث وفرت الوزارة منصة خاصة للضمان الاجتماعي المطور يتم التقديم من خلالها على البرنامج المعلن عنه رسمياً، وذلك بعد نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديدة، وتستقبل منصة الضمان الاجتماعي في الوقت الحالي طلبات التسجيل من كافة الفئات المجتمعية ممن يتوافر لديهم شروط الأهلية والاستحقاق وفق الآلية الجديدة، أما فيما يتعلق بالمستفيدين الحاليين، فيمكنهم التقديم على البرنامج وتعبئة الملف الموحد للوقف على مدى توافر شروط الضمان الجديد عليهم من عدمه، ومنحتهم الوزارة مهلة ستة أشهر من تاريخ إطلاق النظام، وسيتم خلال هذه الفترة نقل كافة المستحقين بصورة تدريجية بعد مراجعة بياناتهم ودراسة حالتهم، ومن يرغب في معرفة الحد المانع للضمان الاجتماعي أو الإطلاع على شروط الضمان المطور 1443، والتعرف على طريقة حساب الضمان الجديد يمكنه ذلك الآن من خلال ثقفني.

رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis الجديد

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور وأنشأت له منصة خاصة وهي منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو بوابة الضمان الجديدة لاستقبال طلبات تقديم الضمان المطور 1443 من كافة المستحقين للدعم الحكومي، وتم تجهيز هذه البوابة لاستقبال كافة الطلبات التي تتعلق بخدمات الضمان الاجتماعي، حيث يمكن من خلالها إنشاء حساب جديد أو إصدار مشهد الضمان للجامعات أو للجهات الأخرى الطالبة.

ولكي يتمكن المستحق من استخدام المنصة الإلكترونية، فيجب عليه أولاً إنشاء مستخدم جديد على الموقع، ولإنشاء المستخدم فأنت بحاجة إلى رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد بالهجري ورقم الجوال الخاص بك حتى تتمكن إنشاء الحساب في الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، ثم استكمال عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي بتعبئة البيانات المطلوبة.

وأضحت الوزارة أن الهدف من إنشاء منصة الضمان المطور هو تقديم الدعم المناسب للأفراد الأشد حاجة بالمجتمع المستفيدين من برامج الدعم الحكومية، إلى جانب تسهيل وتيسير عملية معالجة الطلبات المقدمة من جانب المواطنين والمستحقين والحفاظ على ملفهم الشخصي في الضمان، بالإضافة إلى التقييم العادل وفق شروط الأهلية والاستحقاق الموضحة من جانب الجهة المختصة، ويمكنكم الحصول على رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis لاستعلام نتائج أهلية الضمان أو التسجيل في البرنامج من خلال التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

يتاح التقديم على الضمان الاجتماعي من خلال تسجيل الدخول إلى بوابة الدعم الاجتماعي باتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، ثم تعبئة البيانات المعروضة أمامك (الهوية – الجوال – تاريخ الميلاد – كلمة المرور)، ثم دخال رمز التحقق لتوثيق وتفعيل الجوال في حسابك الشخصي، وبذلك يتم تسجيل حساب مستخدم جديد بنجاح.

وهنا يجب العلم أن الحساب الذي تم إنشاءه عبر منصة الدعم الاجتماعي ما هو إلا مستخدماً لكي تمكن المستحق من تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي فقط، وليس التقديم على البرنامج، عليك تعبئة الهوية وكلمة المرور، ثم تسجيل دخول الضمان الاجتماعي لتعبئة الملف الموحد الذي يبدأ بالمعلومات الشخصية التي تتكون من بيانات ثابتة ومسترجعة وجديدة.

فالثابتة هي التي لا يمكن تعديلها، والمسترجعة هي المعروضة من الجهات الحكومية ويمكن التعديل عليها في حال اختلاف البيانات المسجلة، والجديدة هي المطلوب إضافتها ضمن بيانات الملف، ويأتي ضمن المعلومات الشخصية ضرورة الإجابة على الأسئلة المطروحة وهي حالة المُتقدم الاجتماعية ومن مستفيدي الضمان أو من من أصحاب الإعاقة أم لا.

ثم تعبئة رقم حسابه المصرفي أو البنكي “آيبان”، وأخيراً النقر على “حفظ البيانات” ليتم حفظ البيانات المدخلة، ثم يتنقل المتقدم إلى الخانة الثانية وهي الخاصة بالسكن، حيث يتم كتابة كافة التفاصيل الخاصة بالعنوان كما هو مسجل في العنوان الوطني، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي من خلال الفيديو التالي:

والجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي الجديد تم تعديل شروط التقديم عليه ليشمل فئات أكثر من البرنامج السابق، حيث تم تطوير النظام لتلبية الاحتياجات الأساسية لكافة مستحقي الدعم لضمان توفير الحياة الكريمة لهم في ظل التقلبات الاقتصادية والأزمات والكوارث، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الموحد 1443، ومعرفة شروط الضمان الاجتماعي للموظف أو العاطل، والحصول على رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis للتقديم والإطلاع على حالة الطلب، يمكنه ذلك الآن.

تاريخ نزول الضمان الاجتماعي الجديد 2022

أوضحت الموارد البشرية أنه سيتم دراسة أهلية الاستحقاق بناءً على شروط الضمان الاجتماعي الجديدة للتحقق من مدى انطباقها على المتقدم من عدمه، كما حددت موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الأولى للمقبولين البرنامج الجديد وفق المعايير المعلنة، حيث حددت تاريخ دراسة الاستحقاق للمتقدمين ليكون في شهر ديسمبر 2021م، ومن المقرر أن يتم إيداع المستحقات في الشهر التالي له، ليكون موعد الصرف المحدد رسمياً حتى الآن هو يناير 2022م.

ويجب العلم أنه قد تتأخر الجهة المختصة في إعلان نتائج أهلية الضمان الاجتماعي للمتقدمين الجدد لحين الانتهاء من دراسة الأهلية لجميع الحالات المتقدمة، لذلك؛ يرجى الانتظار حتى يتم الانتهاء من دراسة الاستحقاق، وبعد ذلك سيتم إشعار المتقدمين بشكل فوري بعد صدور نتائج القبول أو الرفض في الضمان المطور 1443 عبر الجوال المسجل لدى النظام، وقد يرجع سبب التأخر في إعلان النتائج إلى كثرة الطلبات المقدمة.

وقد تم صرف الضمان الاجتماعي للمستفيدين الحاليين يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ الأول من شهر جمادي الآخرة لعام 1443هـ، ويرجى العلم أن الجهة المختصة ستقوم بإصدار نتائج الاستحقاق بشكل تدريجي لكافة المتقدمين أصحاب الطلبات المكتملة والصحيحة، وأكدت على إرسال رسائل نصية من جانبها لإشعار المتقدم بنتيجة استحقاقه فور الانتهاء من دراسة الحالة المتقدمة، ويمكن الإطلاع على حالة الطلب من خلال رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis المرفق.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1443

أوضحت الوزارة شروط التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد الواجب انطباقها على من يرغب التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، حيث لم يعد ينظر البرنامج لحالة المتقدم الاجتماعية أو الجنس أو السن كما كان في النظام السابق، ولكن يأخذ في الاعتبار فقط مدى احتياج المتقدم من عدمه، وتتمثل شروط التقديم على الضمان المطور في التالي:

أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة، وأن يكون سعودي الجنسية باستثناء الفئات الآتية (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، أبناء المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي، الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

انخفاض الدخل المحتسب عن الحد المانع للضمان الاجتماعي وهو 1100 ريال للعائل، و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

استيفاء متطلبات الصحة مثل التطعيمات الأساسية للأبناء والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف.

لا يكون مقيماً في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها.

عدم امتلاك أصولاً أو ثروات عالية القيمة.

وفي حال تعدد الأسر للعائل المتقدم على برنامج الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم التي يمكن دخولها من خلال رابط موقع الضمان الاجتماعي الجديد المطور المرفق، فينظر البرنامج لكل أسرة على أنها مستقلة وتستحق معاشاً مستقلاً، ويجب العلم أن إقامة أحد أفراد الأسرة خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة لغرض الدراسة، لا يؤثر في استحقاق الأسرة لمعاش الضمان المطور 1443.

التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

يتاح التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق اتباع رابط الضمان الاجتماعي المطور sbis عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية عن طريق النت بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مراكز العناية بالعملاء، وأكد البرنامج على أنه سيتم دراسة الحالات المسجلة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور على دفعات، وقد تم إيداع معاشات الدفعة الأولى للمستحقين في حساباتهم البنكية المسجلة لدى النظام.