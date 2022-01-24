تنزيلات 60% في اسواق العثيم بالسعودية الان على الاجهزة والادوات المنزلية

أجدد عروض أسواق العثيم بالسعودية اليوم، حرصت أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية على تقديم كل ما هو جديد من العروض والتخفيضات التي تناسب كل عائلة سعودية، والتنزيلات تشمل في كل الأقسام سواء الأدوات المنزلية أو الأجهزة الكهربائية أو السلع الغذائية المختلفة مثل اللحوم الطازجة والدواجن الطازجة والمعلبات وغيرها من العروض المختلفة، واليوم من خلال تلك السطور سنوضح لكم كل العروض المتاحة في أسواق العثيم، كل ما عليكم متابعة العروض لدينا.

تنزيلات العثيم بالسعودية على أدوات المطبخ:

هناك العديد من العروض المميزة في العثيم جروب والعرض اليوم يسمى أشتري أكثر وبسعر أقل، فمن خلال السطور التالية سنوضح العروض بالتفصيل:

العرض الأول على طقم حلل نيو فلون ثمانية قطع + طقم توزيع نوفال هدية وسعر الطعم داخل العرض بـ 149 ريال سعودي.

أما العرض الثاني على طقم سيراميك حلل سويت هوم عشرة قطع وسعره في العرض 165 ريال سعودي.

خصم خاص على على مقلاة هوم واي لها يدين وألونها مميزة تناسب كل مطبخ والسعر لحجم 25 سعرها 36 ريال سعودي، أما الحجم 35 سعرها داخل العرض بـ39 ريال.

تنزيل على مقلاة عددها ثلاثة حبات نوعها جي برو لمانع الألتصاق للطعام وسعرها في أسواق العثيم بالسعودية 49 ريال سعودي.

أما عن الخصم الخاص على مقلاة رويل فورد بأحجام 22 سم والأخرى 28 سم، وسعرهما داخل العرض 39 ريال، ومن مميزتها عدم ألتصاق الطعام بالمقلاة.

تخفيضات على قدر كاسا بونيتا بأحجام مختلفة الحجم الأول 26 سم أما الحجم الثاني 32 سم، وسعر القدر الـ26 سم 30 ريال سعودي، أما الحجم الثاني 32 سم فسعرها داخل العرض 35 ريال سعودي.

خصومات على الفواكهة والخضروات بأسواق العثيم:

داخل أسواق العثيم بالسعودية اليوم يوجد العديد من الخصومات على الخضروات والفواكهة الطازجة وتشمل التنزيلات كالتالي: