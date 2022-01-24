نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص و نتيجة مباراه تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي وموعد المواجهة المقبلة (البلوز يحسم ديربي لندن بجدارة) في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراه تشيلسي وتوتنهام ، مرة أخرى يجدد البلوز والسبيرز الموعد مع قمة جديدة في ديربي لندن ، والذي يأتي في ختام مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، حيث يستضيف ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، مساء الأحد 23 يناير 2022 ، قمة مباريات الجولة، والتي تحمل طابع ثأريًا، نظرًا لما آلت إليه نتيجة لقاء الدور الأول بين الفريقين العريقين، واللذين يسعيان بدورهما، إلى حجز مكان بين الأربعة الكبار، وهو المؤهل إلى دور أبطال أوروبا في الموسم القادم.

نستعرض خلال السطور المقبلة، كافة التفاصيل المتاحة حول موعد مباراه تشيلسي وتوتنهام والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار الفريقين ونتائجهما في الموسم الحالي من البريميرليج ، علاوة على تاريخ مواجهات تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي ، و ملخص ونتيجة مباراة ديربي لندن وموعد المواجهة المقبلة .

مباراه تشيلسي وتوتنهام

ديربي لندني جديد إذن، يجمع توتنهام وتشيلسي الليلة، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي .

وهو يحمل خاصة للضيوف، طابعًا ثأريًا، يسعى من خلاله ليلا وايتس إلى تعويض خسارته الكبيرة في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة.

بينما يأمل أصحاب الأرض في تعويض ما فات، والانطلاق مجددًا نحو صدارة الترتيب، في صراع مباشر مع ليفربول (الوصيف) ومانشستر سيتي المتصدر.

كما تكتسب المواجهة طابعًا مميزًا، خصوصًا بعد نجاح البلوز في الإطاحة بـ السبيرز من دور نصف النهائي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية .

نستهل تغطيتنا باستعراض جدول الدوري الإنجليزي في الأسبوع الـ23 وقبيل انطلاق مواجهة تشيلسي وتوتنهام :

ورغم اختلاف الدوافع، إلا أن نادي تشيلسي الإنجليزي ، يبدو أقرب، رغم عديد الإصابات بين صفوفه مؤخرًا، للمنافسة على اللقب.

فهو يحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة وصافي (28) هدفًا، بفارق نقطة عن الريدز الوصيف، و13 نقطة عن المان سيتي المتصدر.

إلا أن نتائج البلوز، خاصة في الأسابيع الخمس الأخيرة، تعتبر مزعجة بعض الشيء بالنسبة لجماهيره.

فيكفي أنه لم يستطع الفوز إلا في مباراة واحدة أمام أستون فيلا (3-1).

بينما تعادل إيجابيًا في 3 مباريات، أمام برايتون ذهابًا وإيابًا (1-1)، ومع ليفربول.

فيما خسر من مانشستر سيتي بهدف.

على الجانب الآخر، يأمل نادي توتنهام الإنجليزي ، في مواصلة صحوة الأسابيع الأخيرة.

والتي مكنته من استعادة بريقه جزئيًا، حتى بات يحتل المركز السادس (المؤهل لدوري المؤتمر الأوروبي) برصيد 36 نقطة وصافي (6) أهداف.

ويكفي السبيرز أنه في مبارياته الخمس الأخيرة بالبريميرليج ، نجح في حصد 9 نقاط.

إذ فاز على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، وواتفورد بهدف، وليستر سيتي (3-2).

فيما تعادل إيجابيًا مع ليفربول (2-2) وساوثهامبتون (1-1).

تاريخ مواجهات تشيلسي وتوتنهام

على صعيد مواجهات توتنهام وتشيلسي في الدوري الإنجليزي ، فقد التقى الناديين من قبل 59 مرة.

فاز تشيلسي في 31 مباراة، بينما حقق توتنهام الفوز في 7 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 21 مواجهة.

وعن الأهداف المسجلة في المواجهات، أحرز البلوز 108 أهداف، فيما سجل السبيرز 55 هدفًا.

أما عن أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات تشيلسي وتوتنهام ، فكانت فوز السبيرز بنتيجة (5-3) في لقاء الدور الثاني من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2015/2014.

وللمفارقة، أن هذا الموسم، شهد تتويج تشيلسي بلقبه الخامس في تاريخه بالبريميرليج.

وكان أكبر فوز حققه تشيلسي ضد توتنهام ، فكانت بنتيجة (6-1)، وذلك في لقاء الذهاب من الدوري الإنجليزي موسم 1998/1997 والذي توج به أرسنال.

يُشار إلى أن لقاء الدور الأول في الموسم الجاري بين توتنهام وتشيلسي ، انتهى بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

موعد مباراه تشيلسي وتوتنهام والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة مواجهة ديربي لندن ، مساء الأحد، في تمام السابعة والنصف ( 7:30 م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( 6:30 م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( 4:30 م ) بتوقيت جرينتش وإنجلترا.

وعن حكم مباراة توتنهام وتشيلسي ، فقد أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إسناد المهمة إلى الحكم الدولي بول تيرني.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث القمة الإنجليزية عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR و beIN Sports HD 1 English بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect ، وكذلك قنوات Sky Sports Main Event UK و Sport TV2 Potugal و Diema Sport 2 HD و SuperSport Maximo 1 و Cosmote Sport 2 HD و Ziggo Sport Select HD و Canal + poland HD و RMC Sport 1 و Sky Sport Football Italia و Sky Sports Premier League UK و S Sport 1 HD و SuperSport Premier League .

وحول معلق مباراة تشيلسي وتوتنهام فقد أسندت الشبكة القطرية المهمة إلى المعلق الرياضي التونسي الرائع رؤوف خليف .

ملخص و نتيجة مباراة تشيلسي وتوتنهام وموعد المواجهة المقبلة

اختتمت مساء الأحد 23 يناير 2022 ، مواجهة تشيلسي وتوتنهام ضمن ديربي لندن في البريميرليج ، بفوز تشيلسي بنتيجة (2-0).

أفضلية البلوز كانت واضحة من بداية المباراة، وبدت أكثر وضوحًا على صعيد الإحصائيات.

حتى كان تسجيل الأهداف مسألة وقت، وهو ما تحقق مع انطلاقة شوط المباراة الثاني.

سجل أهداف مواجهة ديربي لندن كلًا من لاعب الوسط المغربي حكيم زياش في الدقيقة 47، بعد تسديدة مقوسة رائعة من على حدود منطقة جزاء السبيرز، تسكن أعلى الجانب الأيمن من مرمى توتنهام.

واحتاج أصحاب الأرض للانتظار لـ8 دقائق فقط من أجل تسجيل الهدف الثاني، عن طريق المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا ، بعد استغلال عرضية من ركلة حرة، أودعها برأسه أرضية على الزاوية اليسرى لمرمى الدولي الفرنسي هوجو لوريس .

وعقب انتهاء اللقاء، أُعلن عن تتويج المغربي الدولي حكيم زياش بجائزة رجل المباراة.

شهدت قمة الأسبوع الـ23 في الدوري الإنجليزي ، إشهار حكم المباراة بول تيرني البطاقة الصفراء 3 مرات.

حيث حصل كلًا من تياجو سيلفا في الدقيقة 24، والإيطالي جورجينهو على الإنذار من تشيلسي.

بينما نال المدافع الإنجليزي جافيتي تانجانجا الكارت الأصفر من صفوف توتنهام في الدقيقة 37.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد البلوز إلى النقطة 47 في المركز الثالث.

فيما تجمد رصيد السبيرز عند النقطة 36 في المركز السابع.

إليكم نتائج مباريات الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ23:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الأسبوع الـ23:

وحول موعد مواجهة تشيلسي المقبلة ، فمن المقرر أن يستضيف البلوز فريق بليموث أرجايل ضمن لقاءات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم .

وستقام مباراة تشيلسي وبليموث أرجايل على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، مساء السبت 5 فبراير 2022.

أما في الدوري الإنجليزي ، فقد أُجلت مباراة تشيلسي وأرسنال المقبلة في إطار مباريات الأسبوع الـ25 ، والتي كان مقررًا لها يوم السبت 12 فبراير 2022.

فيما سيحل البلوز ضيوفًا على كريستال بالاس يوم السبت 19 فبراير 2022، ضمن لقاءات الأسبوع الـ26 من البريميرليج .

وستُلعب مباراة كريستال بالاس وتشيلسي على ملعب سيلهرست بارك في العاصمة الإنجليزية لندن، في ديربي لندني جديد .

على الجهة المقابلة، وبشأن موعد مباراة توتنهام القادمة ، فسيستضيف السبيرز نادي برايتون ضمن مباريات الدور الـ4 في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي .

وستقام مباراة توتنهام وبرايتون ، مساء السبت 5 فبراير 2022، على ملعب ستاد توتنهام هوتسبر في العاصمة الإنجليزية لندن.

وفي البريميرليج ، سيحتضن ملعب ستاد توتنهام هوتسبر في لندن مواجهة تجمع ليلا وايتس مع ساوثهامتون.

على أن تُلعب مباراة توتنهام وساثهامبتون مساء الأربعاء 19 فبراير 2022، لحساب الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي .

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور السابقة، على جميع التفاصيل بشأن موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج الناديين في البريميرليج هذا الموسم، علاوة على تاريخ لقاءات تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي ، و ملخص و نتيجة مواجهة ديربي لندن وموعد المواجهة المقبلة لكلا الفريقين.