خطوات طلب عداد كهرباء جديد والشروط وكم رسوم التركيب في شركة الكهرباء السعودية

خطوات طلب عداد كهرباء جديد في شركة الكهرباء بالسعودية تعد خدمة مقدمة لتسجيل طلب جديد في شركة الكهرباء أون لاين وتعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات طلبا من قبل المواطنين وأيضا المقيمين على أراضي المملكة وخاصة عند وصول البناء إلى النهاية، ويصبح المبنى كامل البناء يجب تقديم طلب لإيصال التيار الكهربائي وهذا من خلال تقديم طلب عداد كهرباء جديد إلى الشركة السعودية وهنا يتساءل الكثير من الأشخاص عن تلك الخدمة وكيفية تسجيل طلب جديد في شركة الكهرباء ولكن عند تقديم هذا الطلب يتوجب على الشخص تقديم بعض المستندات الهامة بجانب دفع الرسوم و بعد تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني المتاح من قبل شركة الكهرباء لتقديم طلب جديد.

تسجيل طلب جديد في شركة الكهرباء بالسعودية

قدمت شركة الكهرباء في المملكة موقع الإلكتروني لتسجيل طلب جديد في الشركة لتركيب عداد الكهرباء ويتم ذلك باتباع الخطوات الأتية:

الدخول المباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بشركة الكهرباء السعودية. اكتب عنوان البريد الإلكتروني ثم كلمة المرور. أمامك خدمات اختر منها خدمة تقديم طلب جديد لتركيب عداد كهربائي. قم بإدراج كافة البيانات الخاصة عند تقديم طلب جديد. عليك تعبئه كل البيانات المطلوبة ثم اتباع باقي الاجراءات والشروط الموجودة. عليك التأكد من صحة البيانات المدخلة سابقا. في النهاية اضغط على كلمة إرسال الطلب.

شروط تركيب عداد كهرباء بالسعودية

يتوجب على المتقدم عند تقديم طلب إلى شركة الكهرباء التأكد من توافر الشروط التي سنذكرها والتي تخص المباني السكنية والتجارية والمستودعات.

الالتزام بتنفيذ العزل الحراري في المبنى تحت شروط وضوابط شركة الكهرباء.

يجب أحضار رخصة البناء وتعهد بتنفيذ العزل الحراري.

أحضار شهاده تنسيق والمباني التي ليس لديها شهادة تنسيق فيجب أحضار صورة من رخصة البناء.

يجب تخصيص مكان معين لعدادات الكهرباء حسب شروط الشركة وتشمل أيضا الكابلات.

في حالة وجود أبنية بدون صوت يجب أخضار خطاب موافقة وزارة الإسكان.

القيام وتنفيذ بكافة أعمال التاريض.

تعد الشروط السابق ذكرها شروط رئيسية و لابد من توافرها لضمان الموافقة والحصول على عداد الكهرباء.

أما بالنسبة لشروط المباني الصناعية يتم استقبال طلبات إيصال التيار الكهربائي و تركيب العدادات من خلال منصة (مدن حصرا).

أما بالنسبة للمنشآت التي ليست تابعه إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) يتم تقديم الطلب في فرع الشركة مع ضرورة تقديم صورة عن رخصة البناء وأيضا ترخيص وزارة الصناعة و شهادة كفاءه الطاقة بجانب ذلك إلى المخططات التي توضع فيها الأحمال المطلوبة.

كم رسوم تركيب عداد الكهرباء

تختلف رسوم إيصال الكهرباء في حالة إذا كان تجاري أو سكني أو غير ذلك، و تختلف أيضا بحسب مساحة المبنى والجهد المطلوب في القاطع والأحمال الإضافية من الامبيرات.

قد سبق و قد وضحت شركة الكهرباء حاسبة من خلالها يتمكن المواطن معرفة كم رسوم إصدار تيار الكهرباء إلى المبنى الخاص به كما يمكن الوصول إلى الحاسبة من خلال هذا الرابط.

وبعد قم بإدخال بيانات التيار المطلوب في المبنى وباقي الخطوات سوف تظهر إجمالي قيمة الرسوم مقابل إيصال التيار.

ما هو الوقت الذي يستغرقه تركيب العداد بعد السداد

وحسب ما أشارت إليه شركة الكهرباء إلى أنه عادة ما يتم تركيب العداد خلال أسبوع على الأكثر و هذا من تاريخ السداد أي يحتاج تركيب العداد إلى نحو 7 أيام حتى يتم التركيب وحسب ما ذكر من تجارب بعض المواطنين قد يتأخر العداد في الشركة في التركيب ويتأخر التركيب في بعض المناطق أحيانا إلي اكثر من أسبوع و يصل في بعض المناطق إلى نحو 15 إلى 20 يوما انتظار.