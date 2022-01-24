عاجل.. الإمارات: صواريخ الحوثيين الباليستية لن تمر دون رد

جدة - نرمين السيد - وحسمبا أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، فى بيان لها أن دولة الإمارات تحتفظ بحقها فى الرد على تلك الهجمات الإرهابية، وهذا التصعيد الإجرامى الآثم، واصفة تلك الهجمات بأنها جريمة نكراء أقدمت عليها ميليشيات الحوثى الإرهابية خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وقالت الوزارة إن هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع فى مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى فى المنطقة لتحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة، داعية المجتمع الدولى إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التى تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما.

كما أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف ميليشيات الحوثى الإرهابية منطقة جازان فى المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال صاروخ باليستى، نجمت عنه إصابتان بين المدنيين.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاستهداف يعد تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين ما يستدعى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها فى صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها فى كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أنّ أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كلّ لا يتجزأ، وأن أى تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.