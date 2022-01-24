عاجل- مديرة الديوان الرئاسى التونسى نادية عكاشة تعلن استقالتها من منصبها

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرة الديوان الرئاسى نادية عكاشة، اليوم الاثنين، تقديم استقالتها من منصبها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد سنتين من العمل، حسبما أفادت وكالة "تونس- إفريقيا" للأنباء.





وكتبت عكاشة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": ''قررت اليوم تقديم استقالتى للسيد رئيس الجمهورية من منصب مديرة الديوان الرئاسى بعد سنتين من العمل". وأضافت "لقد كان لى شرف العمل من أجل المصلحة العليا للوطن من موقعى بما توفر لدى من جهد إلى جانب السيد رئيس الجمهورية".

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