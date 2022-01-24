طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور 2022 وشروط الاستحقاق

يبحث المواطنين خلال الأيام الماضية عن طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذي تم إنشائه بغرض تزويد الأفراد والأسر السعودية الأكثر احتياجًا بالدعم المالي لتحسين أوضاعهم المعيشية، وتحقيق الاستقلال المالي لهم، كما يهدف النظام إلى تحويل المواطنين السعوديين من الاحتياج إلى الإنتاج، وذلك من خلال عملية التأهيل والتدريب التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة، وسوف نتعرف من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وشروط استحقاق المعاش الضماني السعودي.

طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور

سوف نتعرف معكم على خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور وهى كما يأتي:-

الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية على الإنترنت.

على الإنترنت. أن يقوم المستحق بإنشاء مستخدم جديد، ثم تسجيل جميع البيانات المطلوبة، مثل تاريخ الميلاد، ورقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال.

سوف تقوم منصة الدعم بإرسال رمز التحقق على الجوال المسجل لديها.

يقوم المستحق بإدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الجوال، ثم الضغط على كلمة “توثيق”.

تسجيل الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال إدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

قيام المستحق بتسجيل جميع البيانات المطلوبة في الملف الموحد.

أسباب توقف صرف المعاش الضماني

تم تحديد الأسباب التي تؤدي إلى وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور وهى كما يلي:-

إذا لم يتوفر شرط من شروط الاستحقاق. عدم صحة البيانات التي يقدمها المستفيدين. تأخير تحديث البيانات الشخصية من قبل المستفيد ومرور 30 يومًا من طلب تحديثها. عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بالبرنامج التأهيلي. عدم بحث المستحق القادر على العمل عن وظيفة من خلال منصات العمل المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدم قبول المستحق عروض التدريب أو العمل. إقامة المستحق في أحد دور الإيواء أو العلاج إقامة دائمة. تنازل المستفيد عن المعاش. وفاة الشخص المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في أي شخص يرغب في الحصول على المعاش الضماني:-