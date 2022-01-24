نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تثبيت GTA San Andreas الجديدة 2022 Grand Theft Auto: San Andreas في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء تثبيت GTA San Andreas الإصدار الأخير من شركة ROCK STAR التي قامت بتصميم اللعبة بشكل جديد . حيث Grand Theft Auto: San Andreas تحتوي علي العديد من الإضافات التي تمت . ذلك من حيث الشكل الداخلي لرسوميات اللعبة بجانب احتواء جراند ثفت أوتو: سان أندرياس علي مساحة أكبر من الأرض التي تدور . عليها المغامرات حيث تحتوي GTA San Andreas للاندرويد علي مساحة 35 كيلو متر مربع . تشمل هذه المساحة شكل داخلي لثلاث ولايات أمريكية بمبانيها الشاهقة . كذلك تحتوي لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس علي قاعدة طائرات هليكوبتر متطورة بنفس . تصميم قاعدة الطائرات الحقيقية في ولاية نيفادا الأمريكية .

بدء تثبيت GTA San Andreas عبر موقع الشركة ROCK STAR

بعد أن تم التطوير الشامل علي لعبة gta san andreas apk+data لكافة الهواتف النقالة . بعد أن كانت تعمل أول نسخة من لعبة GTA V علي أجهزة الكمبيوتر وبعدها تم تحديث grand theft auto:san andreas pc . لكافة أجهزة PC المختلفة كما عملت بعد ذلك شركة ROCK STAR علي أن تكون لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد . مسموح بتثبيتها علي كافة هواتف أند رويد و أيفون وهواوي شرط أن تكون مواصفات الهاتف تتوافق مع جراند ثفت أوتو 5 سان أندرياس . التي تم تحديدها من شركة روك ستار وذلك يرجع إلي أن ألجرافيك العالي لا تتحمله نوعية الهواتف القديمة .

ما هو المطلوب توفيره لكي ما يتم تثبيت لعبة GTA V الأصلية

قبل بدء تثبيت GTA San Andreas يجب أن تتوافر مواصفات محددة لهواتف أند رويد . التي تم تحديدها من شركة . روك ستار بعد التحديث الذي تم علي لعبة gta 5 للاندرويد تلك المواصفات هي كالتالي :-

التخزين السحابي داخل الهواتف ألأند رويد ضروري في عملية تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas .

. كما من ضمن المواصفات في لعبة GTA APK للهواتف توافر معالج رسومي قوي علي أي هاتف لتحمل ألجرافيك في اللعبة .

كذلك مساحة التخزين داخل الجوال يجب أن يكون بها مساحة 3GB متوفرة لتثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد .

ذاكرة الوصول العشوائي في جوالك يجب أن تكون فارغة بقدر 3GB لنجاح تثبيت GTA IV: San Andreas .

. كما أنه من الضروري أن يكون نظام التشغيل لا يقل عن نظام أند رويد 11 أما أذا كان أقل من ذلك لا تعمل جراند ثفت أوتو 5 .

كذلك من الضروري أن يتوافر داخل جوالك باحتوائه علي تقنية SNAP DRAGON الجديدة .

تختلف اختلاف جزئي تلك المتطلبات مع لعبة GTA: Chinatown Wars ولعبة GTA Liberty City Stories .

ما تحتويه لعبة grand theft auto v5 سان أندرياس من مميزات

بمجرد بدء تثبيت GTA San Andreas علي هواتف أند رويد تظهر المميزات العديدة بتجربة اللعب . في نسخة GTA San Andreas للاندرويد المتعددة وهي كالتالي :-

هناك العديد من الأسلحة الحديثة المضافة علي لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس . التي لم تكن موجودة من قبل . كما أن gta san andreas apk+data يتضح بها تقنية ألجرافيك العالية التي تجعل الأشخاص شبه حقيقيين . كذلك تتمتع GTA V للاندرويد سان أندرياس بمغامرات متعددة مستوحاه من قصة واقعية حقيقية . نسخة لعبة gta 5 للاندرويد بطلها الرئيسي داخلها يتحكم في أفراد العصابة ويرتكب كافة الجرائم بحرية كاملة . كما هناك دعائم كثيرة تجعل الشرطة غير قادرة في معظم المغامرات الإمساك به . وذلك لأن هناك سيارات بسرعة شديدة يستخدمها البطل تلك المميزات المضافة في Grand Theft Auto: San Andreas لهواتف أند رويد . متاحة أيضاً في نسخة grand theft auto:san andreas pc لكافة أجهزة PC .

بدء تثبيت GTA San Andreas من خلال الموقع الرسمي للشركة المنتجة جراند ثفت أوتو 5 شركة . ROCKSTAR ويمكن أيضاً تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas عبر المتجر الرسمي المتوافق مع هواتف أند رويد المختلفة .