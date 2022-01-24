أكاديمية هدف للقيادة 1443 خطوات الاشتراك والتسجيل في الأكاديمية وما هي شروط القبول

تم الإعلان اليوم من خلال برنامج هدف وهو الصندوق الخاص بتنمية الموارد البشرية أنه تم فتح باب التقديم للقيادة للعام الجاري 2022، وقد قام البرنامج بتقديم دعوة للشركات والمنشآت وهذا حتى يقومون بالتقديم لمنسوبيهم والتسجيل في البرنامج من خلال الرابط الذي أعلن من خلاله، فيعتبر برنامج هدف أو صندوق تنمية الموارد البشرية ه برنامج قائم على إعداد مؤسسة يتم فيها توطين الوظائف في القطاعات الخاصة داخل المملكة وتبديلها بكوادر سعودية مؤهلة، وهذا بهدف خلق عمالة سعودية مستقرة وتتلخص رسالة البرنامج في تقديم قوى عاملة مناسبة ومؤهلة للعمل في القطاع الخاص وفقًا لما يتطلبه سوق العمل.

كيفية الاشتراك في أكاديمية هدف

يتم الاشتراك في أكاديمية هدف من خلال رابط الاشتراك المعلن عنه من قبل الأكاديمية.

تم تقديم دعوة لجميع الشركات والمنشآت حتى يقومون بالتقديم لمن ينتسبون لهم.

هناك ما يقرب من المائة من الرجال والنساء مستفيدين من برنامج هدف في الكثير من المناطق داخل المملكة العربية السعودية

ما هي أهم أهداف أكاديمية هدف للقيادة

هناك مجموعة من الأهداف التي تسعى أكاديمية هدف على تحقيقها وهي عبارة عن الآتي:

أولًا تمكين مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص.

ثانيًا بناء عدد كبير من الأشخاص ذوي الكفاءة العالية في القيادة الوطنية.

ثالثًا إكساب جدارة عالية للشخصيات ذوي الكفاءات تؤهلهم لقيادة فرق وقيادة أعمال.

رابعًا تحقيق الاستفادة من الخبرات وتطوير القيادات وتفعيل مبادئ القيادة.

خامسًا مشاركة ونقل الخبرات على المستوى العالمي.

إقامة الكثير من المشروعات التي تساعد في تنشيط مبادئ قوية وفعالة.

مشاركة جميع الممارسات المثالية مع كبار المتخصصين والخبراء.

ما هي المراحل الخاصة بأكاديمية هدف

يمر برنامج هدف بخمسة مراحل وهي عبارة عن الآتي: