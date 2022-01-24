عون: لبنان يرحب بأي تحرك عربي لإعادة العلاقات الطبيعية مع الخليج

دوت الخليج :- أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، ترحيب بلاده بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الكويتي، الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وبحسب البيان، عبر عون عن شكره للوزير الكويتي بنقله المبادرة التي تعكس العلاقات المميزة بين لبنان والكويت، لا سيما أنها تحظى بدعم خليجي وعربي ودولي، وتهدف لإعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.

كما أكد التزام بلاده بتطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة، مشيرا إلى أن الأفكار التي وردت في المذكرة ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها. وفي تصرح صحافي، قال الصباح إنه سلم عون مذكرة تضمنت أفكارا واقتراحات هدفها "إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج"، مجددا التأكيد "على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وعدم الرغبة في أن يتدخل لبنان في شؤون دول أخرى".

وشدد على أهمية تطبيق لبنان سياسة النأي بالنفس وألا يكون منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي ضد الدول العربية، مؤكدا " الرغبة لدى الجميع بأن يكون لبنان مستقراً آمناً وقوياً، حيث أن قوته هو قوة للعرب جميعاً.

--(بترا)