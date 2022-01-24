ألمانيا: إصابات فى إطلاق نار بجامعة هايدلبرج ومقتل المهاجم

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية أن الرجل دخل قاعة المحاضرات وقيل إنه أطلق النار على العديد من الحاضرين ببندقية طويلة، ما أدى إلى إصابة البعض بجروح خطيرة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن المهاجم فر فى البداية وبعد وقت قصير من البحث عنه عثرت عليه الشرطة مقتولًا، ويُشتبه فى أنه انتحر.
ولا توجد معلومات حتى الآن حول الدافع وراء الهجوم، بحسب الصحيفة.
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